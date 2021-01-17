Тренер сборной Зимбабве Здравко Логарушич обвинил команду Камеруна в колдовстве перед матчем Кубка африканских наций в Яунде.

Камерунцы победили со счетом 1:0, а перед игрой появилась фотография, на которой хорватский тренер демонстрирует тушу летучей мыши и табличку с надписью «Колдовство в Камеруне».

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Убийство летучих мышей – способ привлечь удачу, которым пользуются некоторые африканские сборные. Такая черная магия в Африке называется джуджу.

Матч состоялся на стадионе «Ахмаду Ахиджо» в Яунде перед на четверть заполненными трибунами.

  • В финале молодежного Кубка Африки-2017 встречались сборные Сенегала и Замбии. На 58-й минуте при счете 0:2 сенегальский игрок Ибраима Ндиайе вынул из гетр мертвую летучую мышь и бросил ее в ворота соперников.
  • На чемпионате африканских наций сборные Камеруна и Зимбабве выступают в одной группе с Мали и Буркина-Фасо.

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