Тренер сборной Зимбабве Здравко Логарушич обвинил команду Камеруна в колдовстве перед матчем Кубка африканских наций в Яунде.
Камерунцы победили со счетом 1:0, а перед игрой появилась фотография, на которой хорватский тренер демонстрирует тушу летучей мыши и табличку с надписью «Колдовство в Камеруне».
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Убийство летучих мышей – способ привлечь удачу, которым пользуются некоторые африканские сборные. Такая черная магия в Африке называется джуджу.
Матч состоялся на стадионе «Ахмаду Ахиджо» в Яунде перед на четверть заполненными трибунами.
- В финале молодежного Кубка Африки-2017 встречались сборные Сенегала и Замбии. На 58-й минуте при счете 0:2 сенегальский игрок Ибраима Ндиайе вынул из гетр мертвую летучую мышь и бросил ее в ворота соперников.
- На чемпионате африканских наций сборные Камеруна и Зимбабве выступают в одной группе с Мали и Буркина-Фасо.
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