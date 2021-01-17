Тренер сборной Зимбабве Здравко Логарушич обвинил команду Камеруна в колдовстве перед матчем Кубка африканских наций в Яунде.

Камерунцы победили со счетом 1:0, а перед игрой появилась фотография, на которой хорватский тренер демонстрирует тушу летучей мыши и табличку с надписью «Колдовство в Камеруне».