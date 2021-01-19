Футбольный мяч 10-летней девочки из Ирландии стал путешественником – переплыл море и нашелся в Уэльсе спустя несколько дней.

Аойфе потеряла игрушку 10 января – она улетела в Ирландское море недалеко от Уотерфорда. Папа девочки попытался вернуть его, но не смог. Девочка решила, что любимый мяч потерян навсегда, но через неделю его обнаружили в Уэльсе на пляже Кередигион в 200 километрах от места пропажи.

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Его нашла местная жительница по имени Алин Дентон – будучи экоактивисткой и волонтером, она очищала пляж от мусора. На мяче было написано имя Аойфе и место жительства. Женщина сфотографировала находку и выложила в соцсети, спросив, знает ли кто-нибудь девочку.

«Ее футбольный мяч только что вынесло на пляж в Уэльсе. Интересно, сколько времени понадобилось, чтобы доплыть сюда из Ирландии?» – написала Дентон.

Сперва она разместила объявление в частном порядке, но затем бывший коллега отправил пост в Ассоциацию футбола Ирландии. Публикацию расшэрили, и в течение пяти часов хозяйка мяча нашлась. Госпожа Дентон планирует в ближайшее время отправить его в Ирландию.

«Мяч не спущен, но немного потрепался в местах, где, видимо, ударялся о камни. Но в целом все нормально. Было очень интересно и приятно связаться с отцом Аойфе, а она была очень взволнована, узнав, что мяч доплыл до Уэльса», – рассказала Алин в комментарии BBC.

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