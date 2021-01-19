Как развлечь себя в середине недели? Конечно, включить любимый футбол. Выбирайте матч и подогревайте эмоции.

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла» (20 января, 21:00)

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В декабре эксперты исключили «Сити» из чемпионской гонки, когда команда Пепа Гвардиолы выиграла лишь три из 10 матчей АПЛ. Но уже к концу января «горожане» лидируют в чемпионате по потерянным очкам.

Переломным стал ход Пепа по усилению обороны. Не понятно, что подкрутил Гвардиола, но Джон Стоунз/Рубен Диаш – теперь самая непроходимая связка лиги. В 15 последних матчах во всех турнирах «Сити» пропустил жалкие три гола: редкую контратаку от «Арсенала», случайность от «Вест Бромвича» и банку от «Челси», когда все расслабились на последних минутах при счете 3:0.

И как «Астон Вилле» пробить эти парней? Еще и на «Этихаде». Вряд ли получится.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» (20 января, 23:15)

Аналогичная ситуация и у «МЮ», который крепко связал в обороне даже «Ливерпуль». В четырех последних матчах «красные дьяволы» пропустили лишь один мяч. Это сильно усложняет задачу «Фулхэму», который последний раз побеждал в чемпионате еще в 2020-м.

Вдобавок у «дачников» очень туго в атаке: всего три гола в семи последних матчах АПЛ. Ко всему этому прибавим мотивацию «дьяволов», которые явно поверили в себя и в титул. Короче, концентрация поможет «МЮ» не пропустить от чахлых «дачников», которые разучились атаковать и плетутся в зоне вылета.

«Ювентус» – «Наполи» (20 января, 23:00)

Во-первых, «Юве» зарубится за Суперкубок Италии в девятый раз подряд. Во-вторых, туринцы победили только в четырех из восьми предыдущих финалов. Это уже намекает на то, что борьба будет, несмотря на величие Турина. В-третьих, два из них прошли против «Наполи» – оба раза команды заканчивали основное время вничью.

Плюс команды в неплохой форме: если отбросить поражение от «Интера», то у Андреа Пирло было четыре победы подряд. У неаполитанцев тоже четыре победы в пяти последних матчах, включая внушительные 6:0 над «Фиорентиной».

Короче, сейчас все кричит о том, что явного фаворит в финале нет, а когда такое случается – итальянцы сушат по максимуму.

Андреа Пирло Фото: Getty Images

«Эйбар» – «Атлетико» (21 января, 23:30)

Чем ближе титул, тем больше концентрации у «Атлетико». Диего Симеоне и так не требовал от команды множества атак, так что теперь «индейцы» имеют право действовать еще осторожнее.

Встреча с «Эйбаром» должна пройти по привычному сценарию: гол «Атлетико», а потом контратаки мадридцев. Учитывая, что «Атлетико» забивает в среднем по два мяча за игру, то и здесь обилия банок не стоит ждать. Скорее всего, «индейцы» все решат в одном из таймов: либо быстро прибьют в первом и засушат, либо возьмут во втором измором.

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