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Пока мы дружно ждем Лигу чемпионов, европейские клубы продолжают рубиться в национальных чемпионатах, и там не менее интересно. На этих выходных есть смысл залипнуть на матч между двумя «Боруссиями», вторую часть в январском противостоянии «МЮ» и «Ливерпуля», схватку двух топов Серии А, «Милана» и «Аталанты». Помимо Миранчука в Италии, интересно будет понаблюдать за Черышевым и Головиным в играх «Валенсии» и «Монако».

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Гладбахцы начали год с приятной серии в четыре матча без поражений – постепенно команда Марко Розе выправляет ситуацию в таблице, а вот ее тезки из Дортмунда действуют от противного. Обыграв «Лейпциг», «шмели» сначала подарили одно очко «Майнцу», а затем еще три – «Байеру». Теперь команде Терзича надо побеждать как можно чаще, чтобы отыграть трехочковый отрыв от недавнего обидчика.

«Жеребята» тоже не намерены сливать, и турнирное положение мотивирует их не меньше: Гладбах находится даже не в зоне еврокубков. В этом году черно-бело-зеленая «Боруссия» уже обыграла «Баварию», поэтому вряд ли страшится рурскую команду.

«Россонери» готовы смять любую команду, ведь у них есть здоровый Ибрагимович, который забивает уже 23 года подряд и вряд ли остановится в 2021-м после дубля в ворота «Кальяри». «Милан» по праву идет на первом месте в таблице Серии А, до игры с «Ювентусом» команда Пиоли проигрывала в начале ноября, и то в группе Лиги Европы.

У бергамцев дела обстоят не так весело. Папу Гомес не хочет дружить с Гасперини, а тот, в свою очередь, не хочет давать много игрового времени Миранчуку. В прошлой игре Алексей вышел в старте и провел на поле 58 минут, но не впечатлил – наверняка это приведет Джан Пьеро к не самым приятным для россиянина выводам. При всех проблемах «Аталанта» умудряется не проигрывать уже достаточно давно, только вот два последних матча команда закончила вничью.

Пока «Монако»-2021 – это команда-победитель, а Кевин Фолланд – ее главная звезда, которая забивает в каждом матче. Вместе с Бен-Йеддером это одна из самых опасных пар форвардов в Лиге 1. Александр Головин, несомненно, тоже важный игрок монегасков. Если Головин здоров, ему дадут играть. Но после такого долгого отсутствия российский полузащитник вряд ли сразу вернет статус железного игрока основы, даже несмотря на гол.

В «Марселе» все очень грустно: команда некогда блестящего Андре Виллаш-Боаша потерпела два поражения подряд в чемпионате и три подряд, если считать Суперкубок. «Олимпик» начал год с хорошей победы над «Монпелье», но пока она остается последней, и не исключено, что с «Монако» игроки «Марселя» будут рубиться еще и за Боаша. Португальца вполне могут выгнать за еще одну провальную игру.

Первая встреча команд в АПЛ стала воплощением скуки. Всего семь ударов в створ на двоих, постоянный контроль мяча «Ливерпулем» и минимум накала. Маленьким просветом стал момент в конце первого тайма, когда ошибся судья, закончив первую половину игры раньше, чем следовало. Звучит грустно, но сиквел состоится уже через неделю, и команды точно исправятся.

Мо Салах и Дэниел Джеймс, в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Никто не хочет вылетать из Кубка Англии, тем более от принципиального соперника. Для фанатов обеих сторон было бы морально проще, обыграй их условный «Вест Бромвич». Первая встреча показала: в таких играх неважно, кто сейчас в хорошей форме, а у кого дела не очень. Вряд ли что-то изменится и ко второй игре. Радует лишь, что на этот раз мы точно узнаем победителя. В случае ничьей в основное время, команды пробьют пенальти.

Пока «Барселона» и «Реал» стагнируют, «индейцы» рвутся к первому за семь лет чемпионству. Нынешнюю «Валенсию», которая болтается внизу турнирной таблицы, сложно назвать серьезным препятствием для команды Симеоне. В последний раз «летучие мыши» обыгрывали мадридцев в октябре 2014-го. В 12 матчах до этого семь раз побеждал «Атлетико» и пять раз команды сыграли вничью.

В новом сезоне «Валенсия» еще не проигрывала, а «Атлетико» успел отлететь в Кубке Испании от «Корнельи», но история личных встреч говорит сама за себя. Вполне возможно, в этой игре с первых минут выйдет на поле Денис Черышев – россиянин играет в основе уже пять матчей чемпионата подряд.

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