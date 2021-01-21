ФИФА и футбольные конфедерации запретят клубам и игрокам выступать в соревнованиях под своей эгидой, если те решатся на участие в европейской Суперлиге. В новую лигу должны войти 16 сильнейших клубов Европы, одним из инициаторов ее создания является президент «Реала» Флорентино Перес.

Как гласит заявление, ни один клуб или футболист, который сыграет в Суперлиге, не сможет выступать в других турнирах под эгидой ФИФА, УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК, КАФ и КФО. Это относится к чемпионату мира, Европы, Кубку Америки, Лиге чемпионов и другим крупным соревнованиям.

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«Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все турниры должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным всемирным клубным соревнованием, в то время как ФИФА признает клубные турниры, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями», – сообщается на сайте ФИФА.

Под заявлением подписались Джанни Инфантино (глава ФИФА), Шейх Салман бин Ибрахим Аль Халифа (АФК), Констант Омари (КАФ), Витторио Монтальяни (КОНКАКАФ), Алехандро Домингес (КОНМЕБОЛ), Ламберт Малток (ОФК) и Александр Чеферин (УЕФА).

Суперлига – это проект топ-клубов, который, по замыслу, не будет подконтролен ни ФИФА, ни УЕФА, ни какой-либо другой организации.

Турнир планировалось запустить в 2022 году. В нем должны участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan сообщал о готовности инвестировать в лигу около 5 млрд евро.

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