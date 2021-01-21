В чемпионате Замбии по футболу тренера вратарей клуба «Форест Рейнджерс» Чарльза Чилеше отстранили от работы до конца сезона из-за опрометчивого поступка – он справил нужду на штангу ворот соперника.

Случилось это перед матчем 13-го тура против «Призон Леопардс». На видео, заснятом очевидцами, видно, как Чилеше подошел к воротам и сначала обрызгал их неизвестной жидкостью по всему периметру, после чего пристроился к левой штанге и помочился. Далее к нему подошли люди в армейской форме и, вероятно, попросили удалиться с поля.

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Через несколько дней после игры Футбольная ассоциация Замбии отстранила тренера от футбола. «Тренер вратарей футбольного клуба «Форест Рейнджерс» Чарльз Чилеше отстранен до конца сезона за неспортивное поведение во время матча 13-го тура между «Форест Рейнджерс» и «Призон Леопардс» на стадионе «Президент» в городе Кабве», – говорится в заявлении.

Также ассоциация приняла в отношении Чилеше неизвестные дисциплинарные меры. По данным The New Daily, его действия были восприняты как «мути» – обряд, который помогает добиться успеха на поле.

Ритуал Чилеше не помог. «Форест Рейнджерс» – «Призон Леопардс» выиграл 2:0.

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