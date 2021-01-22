Четыре матча с участием топ-команд уже ждут тебя. Фавориты чемпионатов Италии, Испании и Германии играют с аутсайдерами на выезде.

«Удинезе» – «Интер» (23 января, 20:00)

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В последнем туре «Интер» расправился с «Ювентусом» и продолжил погоню за «Миланом». Против Роналду и его товарищей «нерадзурри» выглядели очень солидно – много атаковали и позволили сопернику создать минимум моментов у своих ворот.

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

«Удинезе» идет в нижней части таблицы и не побеждает с середины декабря. И хотя «Интер» известен как супернестабильная команда, миланцам будет стыдно обыграть «Ювентус», а затем споткнуться об итальянского карлика. Вряд ли это произойдет.

«Алавес» – «Реал» (23 января, 23:00)

«Реал» проиграл последние матчи явным аутсайдерам и за неделю прекратил борьбу сразу за два трофея. Лысина Зинедина Зидана потеет как никогда сильно, а медиа каждый день накидывают по несколько кандидатов ему на замену. В чемпионате у мадридцев дела тоже идут неважно – отставание от «Атлетико» выросло до 7 очков, причем у соперника есть игра в запасе. Любая новая осечка окончательно откинет действующего чемпиона от первой строчки.

У «Реала» проблемы во всех линиях, но в первую очередь в атаке: 5 мячей в последних пяти матчах против команд второй двадцатки Примеры и соперника из третьей лиги – ужасный результат. В обороне тоже Марианская впадина – можно сделать скидку на постоянную ротацию, но даже это не повод пропускать два от «Алькояно». «Алавес» тоже наверняка что-то запихнет в ворота Куртуа, как и «Реал» обязан забить хотя бы один мяч 17-й команде лиги.

«Шальке» – «Бавария» (24 января, 17:30)

В 15-м туре «Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0), прервал серию из 30 подряд матчей без побед в Бундеслиге и, казалось, снял проклятье. Но нет. После этого «горняки» проиграли «Айнтрахту» и одному из главных соперников за место в немецкой вышке «Кёльну».

Лерой Сане Фото: Twitter

Команда выглядит удручающе, а после встречи с «Баварией» ее можно будет похоронить. В первом круге мюнхенцы выиграли 8:0, и и сейчас вряд ли что-то помешает им повторить результат. При таком раскладе есть минимальные шансы, если все мячи лягут за один тайм, а второй окажется пустым и скучным.

«Эльче» – «Барселона» (24 января, 18:15)

«Барселона», в отличие от «Реала», все же пробилась в следующий раунд Кубка Испании, причем задействовала минимум игроков основы. Месси и другие топчики переживали за партнеров с диванов своих шикарных спален. Все они будут максимально свежими и мотивированными в выходные.

Еще один повод поставить на «Барсу» с форой – прошлые очные встречи. В семи матчах каталонцы не обыграли соперника лишь раз, а разница мячей составляет 0-23.

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