Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в команду года FIFA 21 от EA Sports. Это произошло впервые с 2009 года, когда аргентинец дебютировал в символической сборной.
В команду FIFA 21 вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский, Джошуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Мануэль Нойер (все – «Бавария»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).
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Символическая сборная определялась голосованием болельщиков из 185 стран мира, всего выбор сделали около 10 млн человек.
- Год назад в команде года не оказалось Криштиану Роналду.
- В нынешнем сезоне Месси провел 17 матчей и забил 11 мячей.
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