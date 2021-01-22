Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в команду года FIFA 21 от EA Sports. Это произошло впервые с 2009 года, когда аргентинец дебютировал в символической сборной.

В команду FIFA 21 вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский, Джошуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Мануэль Нойер (все – «Бавария»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»).

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Символическая сборная определялась голосованием болельщиков из 185 стран мира, всего выбор сделали около 10 млн человек.

  • Год назад в команде года не оказалось Криштиану Роналду.
  • В нынешнем сезоне Месси провел 17 матчей и забил 11 мячей.

14-летний геймер выиграл 300 матчей подряд в FIFA Weekend League и установил мировой рекорд

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