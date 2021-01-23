Дамы среднего возраста одеты в соответствии с национальными нормами – в длинные юбки и прикрывающие волосы платки. Идет серия пенальти, женщины бьют по свистку и меняют амплуа после каждого удара. Сперва вратарские качества были успешнее бомбардирских, затем в рамку встали сразу двое – и пропустили.