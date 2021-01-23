В интернете завирусилось видео с непальскими женщинами, играющими в футбол.
Дамы среднего возраста одеты в соответствии с национальными нормами – в длинные юбки и прикрывающие волосы платки. Идет серия пенальти, женщины бьют по свистку и меняют амплуа после каждого удара. Сперва вратарские качества были успешнее бомбардирских, затем в рамку встали сразу двое – и пропустили.
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- Основная религия в Непале – индуизм, а не ислам.
- Спортсмены из Непала участвуют в Олимпийских играх, но не завоевали ни одной медали.
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