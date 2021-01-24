Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо завоевал первый трофей как главный тренер. Аргентинец возглавляет клуб «Дефенса и Хустисия», с которым в финале Южноамериканского кубка разгромил «Ланус» со счетом 3:0.
Команда Креспо выиграла розыгрыш прошлого сезона: финал прошел только 23 января, так как был перенесен из-за коронавируса. На пути к финалу «Дефенса и Хустисия» обыграла «Спортиво Лукеьо» (Парагвай), «Васко да Гама» (Бразилия), «Баию» (Бразилия) и «Кокьюимбо» (Чили).
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- До «Дефенсы» Креспо тренировал «Модену» и «Банфилд».
- Футболист завершил игровую карьеру в 2012-м, последним его клубом была «Парма».
- В качестве игрока Креспо становился чемпионом Англии (с «Челси»), Италии (трижды с «Интером»), брал Кубок Либертатодрес (с «Ривер Плейт»), Кубок УЕФА (с «Пармой»), играл в финале Лиги чемпионов (с «Миланом»).
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