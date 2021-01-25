Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев осваивается в новой деятельности. Он выпустил адский клип «Футбол в моей крови».

«Кенты, всем привет! Ловите мой трек и сразу же клип о жизни и футболе. Я всегда любил музыку и теперь попробовал себя на этом поле. А вы пишите комменты, как я зачитал?» – призвал Алиев в описании к видео на ютьюб-канале «Кент».

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Из-за обилия ненормативной лексики в клипе порадовать вас музоном прямо на этой странице мы не можем. Но вот ссылка.

Избранные цитаты подогреют ваш интерес: «Когда встречусь с Роналду, поменяюсь трусами и задарим их Красаве», «Играть против меня – это в один конец билет, когда ****** [влепил] я с центра поля, ***** [офигел] Пеле», «Пока ты сидишь на банке, я еду к твоей мамке», «А что у нас по Зинченко? Я водил ему когда-то по щеке мизинчиком» и тп.

В составе сборной Украины Алиев выступил на домашнем Евро-2012. Всего у него 28 матчей и 6 голов за национальную команду.

С киевским «Динамо» Александр дважды становился чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка.

В декабре 2020-го, после паузы в карьере, Алиев подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги «Минаем».

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