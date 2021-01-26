Матчи с участием «Сити», «Челси», «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» и «Барселона» в Кубке Испании – россыпь интересных баттлов в европейском футболе. И четыре варианта для ставок в этот мидуик.

«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» (26 января, 23:15)

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С момента отставки Славена Билича прошло больше месяца, но «Вест Бромвич» все равно не вырулил из пике. Из семи матчей без хорватского менеджера «дрозды» выиграли один и еще один свели вничью. Правда, с «Ливерпулем». Игра команды оставляет жалкое впечатление, а вот «Сити», напротив, поймал ритм и даже вырвался в лидеры АПЛ по потерянным очкам.

Жезус Фото: Eurosport

Нет никаких оснований предполагать, что «Вест Бром» зацепит против «Сити» ничью, как в последнем очном матче. «Сити» обязан взять 3 очка против аутсайдера, причем быстро и безболезненно для себя. Наверняка в игре будет забито больше 2,5 мячей, ну и быстрый гол от «горожан» тоже можно ждать – защита хозяев слишком плоха, чтобы продержаться 45 минут против одной из лучших атак мира.

«Челси» – «Вулверхэмптон» (27 января, 21:00)

«Челси» снял Фрэнка Лэмпарда и ждет в Лондоне Томаса Тухеля, но к матчу против «Вулверхэмптона» немца ждать не стоит. И если он даже возглавит «синих», то против «волков» они сыграют по наметкам прошлого тренера.

Обычно замена во главе встряхивает игроков, но даже если отставка Лэмпса пойдет лидерам «Челси» на пользу, то вряд ли они сходу разгромят крепкого середняка. Тем более в недавнем очном матче «Вулверхэмптон» вообще не уступал сопернику – фору +1 он должен выдержать, ну или в крайнем случае принесет возврат.

«Райо Вальекано» – «Барселона» (27 января, 23:00)

Роналд Куман в кубковых матчах серьезно перетряхивает состав и дает лидерам отдых. Месси и другие старички смотрят матчи у телевизора, пока за них отдуваются менее статусные Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.

Антуан Гризманн, «Барселона» Фото: Getty Images

Вероятно, против «Райо» троица вновь выйдет на поле, и у каждого будет шанс забить. Выше всего он у гламурного француза, который станет главной атакующей силой на острие «сине-гранатовых».

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (28 января, 23:00)

У «Тоттенхэма» лучшая после «Сити» оборона в лиге (17 пропущенных). Особенно аккуратно «шпоры» действуют против топов, но получается не всегда хорошо: например, от «Ливерпуля» и «Лестера» команда Жозе Моуринью пропустила по два.

У «красных» в защите бардак, который в очередной раз подтвердился во встрече против «МЮ» (проиграли 2:3). Вероятно, команды сделают ставку на атаку и снова пробьют тотал, как и в последнем матче.

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