«Зенит» вошел в топ-15 по доходу за сезон-2019/20 – исследование провела междунардоная консалтинговая компания Doloitte.
В прошлом сезоне заработок петербургского клуба составил 236,5 миллиона евро и возрос на 31 процент. 58,5 процентов прибыли были получены за счет трансферов. «Зенит» – единственный клуб из двадцатки, не представляющий одну из лиг топ-5.
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Рейтинг возглавили «Барселона» (715,1 миллиона евро), «Реал» (714,9), «Бавария» (634,1), «Манчестер Юнайтед» (580,4), «Ливерпуль» (558,6), «Манчестер Сити» (549,2), «ПСЖ» (540,6), «Челси» (469,7), «Тоттенхэм» (445,7) и «Ювентус» (397,9). С полным списком можно ознакомиться здесь.
- «Зенит» уже присутствовал в данном рейтинге по итогам сезона-2015/16.
- Петербургский клуб ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
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