«Зенит» вошел в топ-15 по доходу за сезон-2019/20 – исследование провела междунардоная консалтинговая компания Doloitte.

В прошлом сезоне заработок петербургского клуба составил 236,5 миллиона евро и возрос на 31 процент. 58,5 процентов прибыли были получены за счет трансферов. «Зенит» – единственный клуб из двадцатки, не представляющий одну из лиг топ-5.