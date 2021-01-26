25 января на сайте Humanities and Social Sciences Communications появилось исследование на тему влияния отсутствия зрителей на футбольные матчи. Работу провели на основе матчей «Ред Булл Зальцбург» в австрийской Бундеслиге.

Авторы проанализировали 20 игр: 10 из сезона-2018/19 (до пандемии) и 10 из сезона-2019/20 (без зрителей). Исследование показало, что «эмоциональных ситуаций» в играх с пустыми трибунами было на 20% меньше: сюда вошли споры между игроками, пререкания с арбитрами и нарушения правил. В обычных играх в 39% «эмоциональных ситуаций» мишенями становились судьи – без зрителей этот показатель составил 25%.

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Еще игроки совершали на 4% меньше фолов в матчах без зрителей и получали на 14% меньше «дисциплинарных наказаний» (желтые и красные карточки).

В играх с участием зрителей футболисты и арбитры спорили около 41 минуты, без зрителей – 27 минут. Автор проекта Михаэль Лейтнер отметил, что «игроки и персонал стали хладнокровнее и меньше увлекались спорами и обсуждениями».

Без зрителей стало больше голов: в 10 проанализированных играх со зрителями «Зальцбург» забил 28 мячей, в 10 играх без фанатов – 36.

Полностью исследование Humanities and Social Sciences Communications вы можете прочитать по ссылке.

Многие европейские лиги продолжают проводить матчи без зрителей.

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