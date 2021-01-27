В Омске убили 21-летнего нападающего «Иртыша» Егора Дробыша. На футболиста и его друга напали с ножом. Тело игрока с ножевыми ранениями обнаружили примерно в 2:20 ночи, друг Дробыша был доставлен в больницу. Первым о случившемся написал Денис Мельчаков, который приходится братом другу футболиста.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также лица, совершившего данное преступление. СУ СК России по Омской области возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство», – приводит слова УМВД России по Омской области «БК 55».

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Также известно, что другу футболиста сделали операцию после нападения.

«Специалисты клинического медико-хирургического центра провели ему сложную операцию. После того, как отойдет наркоз — его переведут в отделение», – сообщает Минздрав.

Егор Дробыш выступал за молодежную команду «Иртыша», во взрослой команде он провел три матча в 2019-м.

Дробыш начинал карьеру в омском «Динамо».

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