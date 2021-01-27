Каждый год Deloitte выкатывает разбор 20 лучших клубов мира по доходам. Перманентно на вершину списка попадают супертопы, но в районе 20-30-х мест оседают клубы, которые можно отнести к высшему свету лишь c натяжкой. Тем не менее, интересные тренды есть в обеих группах.

Главный провал в доходах – отсутствие выручки в день матча

Трансферы «Барса» должна 19 клубам. Сумма за 2020-й – уже 126 млн евро ВЧЕРА В 16:20

Пандемия, опустевшие стадионы, закрытые фуд-корты и магазины атрибутики. Все это наталкивало на мысль, что клубы пострадают от потери доходов в дни матчей. Получилось действительно так, но потери от потенциальных продаж на пустых стадионах оказались меньше потерь от телеконтрактов: -17% против -23%.

Мо Салах и Дэниел Джеймс, в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Многие телевещатели в связи с пандемией просили у лиг отсрочку платежей или скидку. Их можно понять, договоры о показах составлялись с учетом определенного календаря, в котором не было простоя на несколько месяцев и выпадающих рекламных доходов. Понять можно и лиги – они едва ли виноваты в том, что по всему миру ввели локдауны и ограничения. Какие-то чемпионаты пошли на уступки с условием, что компании возместят им средства, когда ситуация нормализуется. АПЛ, например, согласовала скидку со Sky Sports (192 млн евро), а вот с китайской компанией PPTV встала в позу. Премьер-лига настаивала на продолжении выплат по графику, но противоречия между государствами на фоне разногласий по Гонконгу и Huawei, а также высказывания Месута Озила про притеснение уйгуров, вместе с ударившим коронавирусом превратили сделку в пыль – АПЛ недополучила 180 млн евро за прошлый сезон, а суммарно потеряет из-за развала сделки около 350.

«Зенит» влетел в топ-15, но считерил с отчетностью

Клуб из РПЛ впервые очутился в компании с лучшими из-за коронакризиса. Два бронебойных факта, которые, казалось бы, показывают величие чемпиона России, но все не так просто. Каждый из европейских клубов закрыл отчетность 30 июня 2020 года и начал ведение новой 1 июля (мы писали о важности этой даты для футбольного рынка).

«Зенит» же закрыл ведомости 31 декабря 2019 года, то есть за квартал до ошеломляющего всплеска пандемии. Формально все чисто, но уже в следующем году «Зенит», вероятно, вылетит из топа, потому что его накроет обеими волнами пандемии, тогда как остальных затронет лишь осенне-зимний кусок.

«Барселона» – лидер рейтинга, но должна миллиард

«Барселона» второй год подряд возглавила рейтинг Deloitte, показав выручку в 715 млн евро (-15% от результата прошлого сезона). На этом моменте уже можно было бы кидать шапки вверх и кричать «Ура!», если бы не одно но. Заработок в чистом виде не дает понимания о том, хорошо функционирует клуб или нет, – гораздо важнее осознать, как именно финансируется клуб и насколько он закредитован. Вот несколько базовых принципов учета для понимания мысли ниже: активы должны быть равны пассивам; долги бывают краткосрочные (current – должны быть погашены в течение 12 месяцев) и долгосрочные (в терминологии отчетности «Барселоны» non-current – со сроком погашения больше года).

В финансовом отчете каталонцев за сезон-2019/20 активы равны пассивам, потому что в ином случае отчетность просто бы не заверили. Теперь обратим внимание на детали, а именно на сегмент Debt and current creditors (в этой ситуации – краткосрочные долги). Его размер составляет 731 млн евро и занимает почти половину пассивов каталонского клуба. А теперь объяснение, почему это важно: предприятие остается ликвидным, если его текущие пассивы покрываются текущими активами (current assets). При малейших математических подсчетах понятно, что цифры не сходятся. Даже с учетом сегмента current accurals (деньги, которые «Барселона» получит по уже заключенным контрактам, 240 млн евро) перекрытия текущих пассивов не произойдет.

Помимо того, что в течение года (если «Барса» не договорится об отсрочках) каталонцам придется заплатить кредиторам 731 млн евро, в их пассиве лежит около полумиллиарда длинных долгов (со сроком погашения больше года). Суммарно же долг каталонцев равняется 1,173 млрд евро, из которых 196 млн уйдут на покрытие дорогих провальных трансферов прошлых лет (Малкома, Коутиньо, Гризманна и других).

«Бенфика» продала Фелиша и Фернандеша, но не вошла в топ-20

Объяснение этому явлению крайне простое – Deloitte не учитывает в рейтинге трансферные доходы и расходы. Речь идет только о трех базовых метриках: коммерческая деятельность, матчдей и телеправа. Именно поэтому третий по спонсорским контрактам в Германии и играющий в более дорогой по правам Бундеслиге «Шальке» в топ-20 рейтинга остается, а «Бенфика» никак в него не войдет (сейчас португальцы на 23-м месте с 170,1 млн евро выручки).

Это еще одна демонстрация разрыва между топ-чемпионатами и всеми остальными. Если вынести за скобки «Зенит», то в топ-30 помимо «Бенфики» залез только «Аякс» (27-е место), который был успешен в последних сезонах ЛЧ и получил солидарные выплаты.

«Манчестер Юнайтед» потерял больше всех выручки

Главный по финансам клуб Англии получил наибольший убыток от пандемии и ее последствий. В абсолютных цифрах «красные дьяволы» потеряли 131 млн евро выручки, из которых 106 млн пришлись на неполученный доход от продажи прав на телетрансляции. При этом «красные дьяволы» страдают еще и от отсутствия болельщиков больше среднего клуба АПЛ: зависимость от доходов в дни матчей выше, чем средний показатель для топ-20 рейтинга Deloitte – 17% против 13%.

Еще больше отсутствие фанатов бьет по «Арсеналу» (-19 млн евро выручки в матчдей) и «Тоттенхэму». У «шпор» ситуация самая плачевная – простаивает недавно открытый ультрасовременный стадион, на котором за докоронавирусную часть сезона удалось увеличить матчевую выручку на 15 млн.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В сумме клубы из топ-20 потеряли 1 млрд евро выручки (12% в годовом выражении), причем первая десятка суммарно недосчиталась 709 млн евро, тогда как клубы с 11-го по 20-е место недополучили всего 296.

Главные пострадавшие по странам, кроме уже упомянутого «МЮ»: «Барселона» (-126 млн выручки), «Шальке» (-102), «Интер» (-73) и «ПСЖ» (-95).

Одной строкой

Топ-клубы застрахованы брендом: 7 клубов из топ-10 сгенерировали выручку от коммерческих доходов (продажа мерча, спонсорские контракты, стадионные туры и т.д.) даже в коронавирусный год;

«Бавария», «Ливерпуль» и «Челси» улучшили позиции в топ-10, но по разным причинам. Мюнхенцам и лондонцам помогло падение выручки у основных конкурентов – «МЮ» (-19% против -4%) и «Тоттенхэма» (-15% против -9%). «Ливерпуль» же вернулся в топ-5 благодаря чемпионству и мощному росту доходов от коммерции – +32 млн евро;

«Барса» выносит всех в тик-токе (6,6 млн подписчиков) и вместе с «Реалом» сильна в других социальных сетях (у мадридцев в фейсбуке, инстаграме, твиттере, ютубе и тик-токе 251,5 млн фолловеров, а у каталонцев всего на 3,5 млн меньше). Крутым промоушеном в соцсетях испанские гранды решают главную проблему футбола – старение аудитории (средний возраст европейского болельщика, по разным оценкам, около 40 лет).

Про роль финансов в футболе можно почитать еще и вот это:

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