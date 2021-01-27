«Когда я смотрю на самую лучшую информацию, которая у меня была до сих пор, я вижу чистые убытки отрасли от 6,5 до 8,5 млрд евро за следующие два года. Порядка 360 клубам в Европе потребуются денежные вливания на сумму 6 млрд евро в течение двух лет, будь то заемные или собственные средства», – сказал Аньелли на семинаре News Tank Football.