Европейские футбольные клубы могут потерять около 8 млрд долларов из-за пандемии коронавируса, согласно последнему прогнозу Ассоциации европейских клубов.

«Когда я смотрю на самую лучшую информацию, которая у меня была до сих пор, я вижу чистые убытки отрасли от 6,5 до 8,5 млрд евро за следующие два года. Порядка 360 клубам в Европе потребуются денежные вливания на сумму 6 млрд евро в течение двух лет, будь то заемные или собственные средства», – сказал Аньелли на семинаре News Tank Football.

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При этом международная консалтинговая компания Deloitte сообщила, что 20 ведущих клубов, приносящих доход, потеряли в прошлом сезоне около 1,1 млрд евро, а их оборот может упасть на 2 млрд евро в ходе этого сезона.

«Упущенный доход обусловлен нехваткой болельщиков на стадионе, отсутствием взаимодействия в день матча – болельщики проводят время в клубном магазине, покупают еду и напитки – это и есть элемент, связанный с доходом, который вещатели либо отбросили, либо отложили до следующего года», – приводит AP News слова директора Deloitte Sports Business Group Тима Бриджа.

  • Ранее в Deloitte сообщили, что наибольший доход по итогам сезона-2019/20 зафиксирован у «Барселоны».
  • Петербургский «Зенит» – на 15-м месте рейтинге самых прибыльных клубов.

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