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Заруба в европейских чемпионатах продолжается. В центре внимания – очередной топ-матч из Англии: «Арсенал» сыграет на «Эмирейтс» с «Манчестер Юнайтед». Выбирающийся из ямы «Ливерпуль» ждет испытание гостевым матчем с «Вест Хэмом». В Бундеслиге разберутся «Лейпциг» и «Байер», а в Италии и Испании – два ремейка: «Аталанта» Миранчука снова сыграет с «Лацио», а «Барселона» жаждет отомстить «Атлетику» за Суперкубок.

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«Юнайтед» нужно побеждать, чтобы всерьез претендовать на чемпионскую гонку. «Сити» ушел вперед даже с игрой в запасе, поэтому ребятам Уле Гуннара Сульшера стоит поднапрячься. После выноса «Ливерпуля» манкунианцы вдруг расслабились и проиграли «Шеффилду».

«Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Арсенал» плетется девятым, хотя последний отрезок в АПЛ получился бодрым: в последний раз «канониры» уступили в чемпионате Англии еще в декабре. Неплохую серию подпортило кубковое поражение от «Саутгемптона». Плюс в копилку команды – победа над «МЮ» в первом круге.

«Баварию» не догнать – в это верят только фантазеры. «Мюнхен» к 19 туру улетел на семь очков, а за оставшиеся медали борются как раз «Лейпциг» и «Байер». Если команда из Леверкузена выиграет, то сравняется с соперником по очкам и повысит шансы на серебро.

«Лейпциг» выиграл только два матча из пяти последних, причем оба – с перевесом всего в один мяч. Еще было две ничьи и поражение от «Боруссии». Статистика «Байера» выглядит привлекательнее: три победы, ничья и поражение от «Вольфсбурга». В Кубке леверкузенцы разгромили «Айнтрахт» со счетом 4:1.

Команды из Бергамо и Рима идут в турнирной таблице рядом и сражаются за зону еврокубков. «Аталанта» держится на пятой лигоевропейской строчке, «Лацио» – седьмой с двухочковым отставанием. В Серии А ожидается вторая серия: несколько дней назад победный гол Алексея Миранчука выбил «Лацио» из Кубка Италии. Еще раньше «Аталанта» разгромила «Милан» и наверняка идет на большом душевном подъеме.

Римляне шли очень успешно, пока не встретили бергамасков. У «Лацио» было пять побед подряд: над «Фиорентиной», «Пармой» (дважды), «Ромой» и «Сассуоло». Теперь им предстоит месть за вылет из Кубка.

Алексей Миранчук («Аталанта») Фото: Getty Images

Для команды Юргена Клоппа конец 2020-го и начало 2021-го выглядят катастрофически: только две победы в восьми матчах и четвертое место, уже такое непривычное действующему чемпиону. «Ливерпуль» встряхнулся и вынес «Тоттенхэм», который на второй тайм потерял Харри Кейна, а теперь Салаха и компанию ждет гостевой матч против «Вест Хэма».

Лондонцы преследуют «красных», отставая на два очка и занимая пятое место, поэтому мотивации у андердога хватает. На промежуточном пятом месте АПЛ никогда не оказываются просто так: у «молотков» серия, практически противоположная «Ливерпулю». Они выиграли шесть матчей подряд во всех турнирах, не проигрывали – восемь. Последнее поражение случилось еще 21 декабря.

Юрген Клопп Фото: Getty Images

Каталонцы отстают от «Атлетико» уже на десять очков, причем мадридцы имеют матч в запасе. Конечно, на бумаге у «Барсы» не должно возникнуть затруднений с клубом, идущим на девятом месте, но все помнят недавний Суперкубок, который со счетом 3:2 сенсационно выиграла именно команда из Бильбао.

«Атлетик», кстати, идет великолепно – пять побед подряд и 14 забитых мячей. Интерес к матчу подогревает возвращение Лионеля Месси после двухматчевой дисквалификации, которую он схватил именно в Суперкубке.

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