Болельщики не узнали экс-нападающего «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирка Кюйта, когда тот появился на телевидении.

40-летний Кюйт побывал в студии Ziggo Sport, чтобы разобрать матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». «Пока все парикмахерские закрыты, бывший футболист сделал новую стрижку – куда делись белокурые локоны? С новой прической и в черной водолазке он больше похож на бариста, чем на спортсмена», – описывает внешний вид Дирка RTL Nieuws.