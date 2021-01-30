Болельщики не узнали экс-нападающего «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирка Кюйта, когда тот появился на телевидении.
40-летний Кюйт побывал в студии Ziggo Sport, чтобы разобрать матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». «Пока все парикмахерские закрыты, бывший футболист сделал новую стрижку – куда делись белокурые локоны? С новой прической и в черной водолазке он больше похож на бариста, чем на спортсмена», – описывает внешний вид Дирка RTL Nieuws.
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Болельщики в соцсетях также недоумевали, некоторые намекали, что Кюйт сделал пластику лица. «Дирка обвиняют в использовании ботокса», – пишут на reddit.
- Кюйт выступал за «Ливерпуль» в 2006-2012 годах. Обладатель семи трофеев на клубном уровне.
- В составе сборной Нидерландов стал призером ЧМ и Евро.
- Завершил профессиональную карьеру в «Фейенорде», в данный момент выступает за любительский клуб.
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