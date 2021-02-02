Главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов прокомментировал Eurosport информацию о подписании контракта с бывшим полузащитником «Рубина» Дмитрием Тарасовым. Сообщалось, что клуб любительской лиги Москвы предложил футболисту контракт на 5 лет.

«Идея пошла от нашего генерального директора Михаил Литвина. Они с нашим управляющим Сергеем Брайном общаются с Тарасовым и договорились, что он сейчас поработает с нами, подписали с ними контракт. Пока он работает индивидуально с физиотеравпетом, а к нам приходит по возможности, чтобы не забыть, что такое работа с мячом», – сказал Дроздов.

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– В чем его мотивация?

– Конечно, если у него будет предложение из РПЛ, он уйдет. Мы его не удержим. Многие ребята делали подобные шаги: Павлюченко, Самедов, Шишкин выступали за «Знамя». Да и у нас много хороших и молодых футболистов. Думаю, что когда ты играешь в футбол на любом уровне, мотивация будет.

– Команда сейчас просто тренируется?

– Да. Но сейчас уже начались игры на Кубок президента Московской федерации футбола. С феврале начнется еще один. Пока мы в Москве. На сборы за границу не собираемся. Теоретически Тарасов может сыграть за нас уже в ближайшее время, но пока он не готов на 100 процентов. Однако на тренировках, конечно, на три головы сильнее.

– «Сахалинец» до сих пор планирует заявиться в ПФЛ?

– Планы остались, но сейчас мы ждем новостей о реорганизации лиги. Будет ли она или нет.

«Сахалинец» появился в 2020-м году. Клуб создал видеоблогер Михаил Литвин.

Контракт 33-летнего Тарасова с «Рубином» истек в декабре прошлого года.

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