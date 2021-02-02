Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Специалист предложил три кандидатуры на свой пост.
«Контракты есть, но они могут быть расторгнуты или продлены в любой момент. Чемпионат мира с Италией? Пока мы должны пройти квалификацию к ЧМ, поскольку в прошлый раз это было не так очевидно. Сначала у нас есть европейский чемпионат, потом Лига Наций. За два года у нас есть три важных соревнования, и ясно, что хочется сыграть во всех. В сборной мало матчей и иногда устаешь находиться дома. Это проблема. Для меня огромная честь сидеть на скамейке запасных итальянской сборной, особенно в тот момент, когда команда очень конкурентоспособна, и нам предстоит столкнуться с важными соревнованиями», – заявил Манчини.
Специалист добавил, что вернется к клубной работе. Он также рассказал, кто, по его мнению, может возглавить сборную Италии после его ухода.
«Не знаю, есть много тренеров, которые могут это сделать. Например, Аллегри, Анчелотти и Гасперини могут тренировать национальную команду», – приводит слова Манчини La Gazetta dello Sport.
- Контракт Роберто Манчини с итальянской федерацией длится до 31 июля 2022 года.
- В квалификации Евро-2020 сборная Италии под руководством Манчини победила в 10 матчах из 10 возможных.