Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Специалист предложил три кандидатуры на свой пост.

«Контракты есть, но они могут быть расторгнуты или продлены в любой момент. Чемпионат мира с Италией? Пока мы должны пройти квалификацию к ЧМ, поскольку в прошлый раз это было не так очевидно. Сначала у нас есть европейский чемпионат, потом Лига Наций. За два года у нас есть три важных соревнования, и ясно, что хочется сыграть во всех. В сборной мало матчей и иногда устаешь находиться дома. Это проблема. Для меня огромная честь сидеть на скамейке запасных итальянской сборной, особенно в тот момент, когда команда очень конкурентоспособна, и нам предстоит столкнуться с важными соревнованиями», – заявил Манчини.

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Специалист добавил, что вернется к клубной работе. Он также рассказал, кто, по его мнению, может возглавить сборную Италии после его ухода.

«Не знаю, есть много тренеров, которые могут это сделать. Например, Аллегри, Анчелотти и Гасперини могут тренировать национальную команду», – приводит слова Манчини La Gazetta dello Sport.

  • Контракт Роберто Манчини с итальянской федерацией длится до 31 июля 2022 года.
  • В квалификации Евро-2020 сборная Италии под руководством Манчини победила в 10 матчах из 10 возможных.

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