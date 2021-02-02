«Контракты есть, но они могут быть расторгнуты или продлены в любой момент. Чемпионат мира с Италией? Пока мы должны пройти квалификацию к ЧМ, поскольку в прошлый раз это было не так очевидно. Сначала у нас есть европейский чемпионат, потом Лига Наций. За два года у нас есть три важных соревнования, и ясно, что хочется сыграть во всех. В сборной мало матчей и иногда устаешь находиться дома. Это проблема. Для меня огромная честь сидеть на скамейке запасных итальянской сборной, особенно в тот момент, когда команда очень конкурентоспособна, и нам предстоит столкнуться с важными соревнованиями», – заявил Манчини.