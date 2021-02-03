18-летний правый защитник – воспитанник академии римлян, а этот контракт стал первым для него со взрослой командой. Он уже два раза вызывался на матчи молодежной сборной Италии.

«Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года. Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, заслуживает ли футболист играть. Ничего больше», – приводит слова Бьянкези Repubblica.