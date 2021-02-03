Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с «Лацио».
18-летний правый защитник – воспитанник академии римлян, а этот контракт стал первым для него со взрослой командой. Он уже два раза вызывался на матчи молодежной сборной Италии.
О Романе Флориани Муссолини хорошо отзывается менеджер академии Мауро Бьянкези.
«Он скромный парень, который никогда не жаловался, даже когда не играл два года. Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Обременительная фамилия? Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, заслуживает ли футболист играть. Ничего больше», – приводит слова Бьянкези Repubblica.
- В этом сезоне Романо Флориани Муссолини провел 2 матча в чемпионате Италии до 18 лет и получил 1 желтую карточку.
- Считается, что прадед футболиста болел именно за «Лацио», который в последние годы старается дистанцироваться от ультраправых взглядов отдельной группы своих фанатов.