Букмекерская компания Winline эксклюзивно и в прямом эфире покажет матчи своих клубов-партнеров в рамках подготовительных сборов к рестарту российского футбольного сезона. В общей сложности 11 матчей с участием «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» будут доступны абсолютно бесплатно на сайте и в мобильном приложении Winline для всех зарегистрированных пользователей букмекера.

Трансферы Уехал не только Кокорин. Все трансферы русских в Европу зимой ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ

Для доступа к трансляциям спортивных событий на сайте и в мобильном приложении Winline действует упрощенная регистрация. Ежедневно на платформах Winline зарегистрированным пользователям доступно до 300 спортивных трансляций ежедневно.

Также прямые трансляции всех матчей клубов-партнеров компании Winline будут доступны и подписчикам ютьб-канала «Коммент.Шоу». Ведущие проекта – Нобель Арустамян, Константин Генич, Роман Гутцайт и Денис Казанский – выступят в роли комментаторов матчей «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на обеих площадках, которые будут вести прямые трансляции. Кроме того, для своих зрителей канал «Коммент.Шоу» проведет предматчевые студии и организует флэш-интервью с участниками матчей.

«Зенит» проведет в рамках второго зимнего сбора больше всех матчей – пять. Действующий чемпион страны и лидер текущего первенства готовится к возобновлению сезона в Дубаи, где встретится с тремя армянскими клубами и сборными Иордании и Узбекистана. В ОАЭ проходит подготовку к весенней части сезона московский «Спартак». У красно-белых в рамках сбора запланированы три контрольных встречи, первая из которых, с ташкентским «Пахтакором» уже транслировалась на площадках Winline и «Коммент.Шоу» в прошедшие выходные.

Раньше других российских клубов сезон возобновит «Краснодар» – уже 18 февраля быки проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Динамо» Загреб. К еврокубкам «быки» готовятся в испанской Марбелье, где проведу сразу четыре контрольных встречи.

Полный список прямых трансляций на площадках Winline и «Коммент.Шоу»:

Четверг, 4 февраля

«Зенит» – «Арарат-Армения» – 10:00 (мск)

«Зенит» – «Ноа» (Армения) – 16:00

«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) – 16:00

«Краснодар» – Ростов – 18:30

Суббота, 06 февраля

«Спартак» – «Шахтер» (Солигорск, Беларусь) – 15:00

Воскресенье, 7 февраля

«Спартак» – «Рига» (Латвия) – 15:00

Вторник, 9 февраля

«Зенит» – Сборная Иордании – 16:00

Четверг, 11 февраля

«Краснодар» – «Локомотив» (Тбилиси)

«Краснодар» – «Локомотив» (Москва)

Пятница 12 февраля

«Зенит» – Сборная Узбекистана – 10:00

«Зенит» – Пюник (Армения) – 14:00

Время начала матчей ФК «Краснодар» 11 февраля будет сообщено дополнительно.

Чемпионат Англии Мактомини показал жуткий след от шипов после стыка 3 ЧАСА НАЗАД