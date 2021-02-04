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На этой неделе сойдутся лучшие клубы Англии последних лет, главные теневые претенденты на скудетто, а во Франции состоится местный аналог Эль Класико.

Чемпионат Италии Тренер «Фиорентины» недоволен формой Кокорина («РБ Спорт») ЧЕРЕЗ ЧАС

Матч потенциально может стать первым для Александра Кокорина в европейской карьере, хотя и маловероятно. Чезаре Пранделли недоволен физической готовностью бомбардира из России. А жаль: именно «Интеру» ранее Алексей Миранчук забил свой первый мяч в Серии А.

А вообще обе команды сейчас максимально нестабильны. «Фиорентина» в новом году обыгрывает только очевидных аутсайдеров, «Интер» в двух недавних матчах с соседями «виолы» по таблице («Удинезе» и «Сампдория») набрал всего 1 очко. Плюс миланцы на неделе слили первый кубковый матч «Ювентусу» и готовятся к ответке – шансы флорентийцев разжиться минимум очком не так уж малы.

В Турине встретятся главные преследователи двух миланских клубов, и очный матч – отличный шанс заявить о собственных претензиях на скудетто. «Ювентус» на правах гегемона Серии А и хозяина матча – безоговорочный фаворит встречи. Но «Рома» в этом сезоне взяла за правило не проигрывать северным грандам: в первом круге с тем же «Ювентусом», а также с «Миланом» и «Интером» «джаллоросси» сгоняли результативные ничьи. Если бы не унизительные 1:11 от «Наполи», «Аталанты» и «Лацио», шла бы команда Пауло Фонсеки сейчас лидером.

Единственное, что можно предсказывать смело – в Турине будут голы и наверняка в большом количестве. Меньше трех мячей было забито всего в трех матчах «Ромы» в этом итальянском сезоне.

«МЮ» сезона-2020/21 – это машина по уничтожению аутсайдеров и середняков. Как только попадается приличный противник, ничья оказывается потолком для «красных дьяволов». «Эвертон» в этой табели о рангах занимается промежуточное положение: идет высоко, но все равно ужаса на соперников не наводит.

На выезде в первом круге ребята Сульшера были сильнее, а теперь еще и получили гигантский моральный буст в виде 9:0 против «Саутгемптона». Так что, скорее всего, и в этот раз сильнее будет «МЮ».

Зима-2021 вызывает флэшбеки по событиям трехлетней давности, когда «Ман Сити» несся к первому чемпионству при Пепе, а «Ливерпуль» спотыкался то тут, то там и еще не мечтал о больших титулах. Сейчас тормозившие на старте «горожане» уже опережают мерсисайдцев на 7 очков, а ближайшего преследователя («МЮ») – на 3. И это при игре в запасе.

Три очка манкунианцам? Не факт: Клопп как никто другой умеет опрокидывать команды Гвардиолы, причем именно в те моменты, когда превосходство каталонца кажется безоговорочным. Вряд ли защита «Ливерпуля» сейчас способна сдержать хоть сколько-то приличного соперника, но атака «красных» остается одной из лучших в АПЛ.

«ПСЖ» проводит один из самых слабых сезонов за многие годы и за 15 туров до финиша не только не лидирует, но вообще идет третьим. К сожалению, главному историческому сопернику это никак не поможет.

У «Марселя» все не плохо, а очень-очень плохо. Команда уже месяц не побеждала, фанаты штурмуют клубную базу, Андре Виллаш-Боаш уже пакует чемоданы. На домашнюю победу провансальцев кэф составляет адовые 7,16, и это еще кажется снисходительностью.

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