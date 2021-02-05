Впереди суббота и воскресенье, а значит пора запастись любимыми закусками и освободить время для футбола. Крутых матчей будет много: и битва на «Энфилде», и погоня «Реала» с «Барсой» за «Атлетико». Еще интересно посмотреть, что там с «Арсеналом» Микеля Артеты.

«Астон Вилла» – «Арсенал» (6 февраля, 15:30)

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Как только показалось, что «Арсенал» исправляется, так после серии из четырех побед последовала черная полоса. В шести матчах во всех турнирах «канониры» одержали лишь две победы и вылетели из Кубка Англии. Поэтому выезд в Бирмингем точно не будет простым.

Правда, у «Астон Виллы» дела тоже идут так себе: команда уже пять туров чередует поражения и победы. Проблемы есть и у тех, и у других, поэтому ждем ошибок и голов – скорее всего, от обоих клубов.

Микель Артета и Маттео Гендузи Фото: Getty Images

«Уэска» – «Реал» (6 февраля, 18:15)

Команда Зидана обязана реабилитироваться за слив «Леванте» в последнем туре, и каким бы ужасным ни был «Реал» в этом сезоне, а главного аутсайдера Ла Лиги он точно прикончит.

Вряд ли удастся разгромить соперника, запирающегося в штрафной: «Уэска» редко пропускает много, просто и сама не забивает. Но «Реалу» и не нужно будет закидывать девятку в стиле «МЮ». По одному голу в каждом тайме для итогового успеха хватит с лихвой.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (7 февраля, 19:30)

«Горожане» набрали потрясающую форму и реально могут выключить «Ливерпуль» из золотой гонки уже сейчас: у «Ман Сити» 13 побед подряд и +7 очков над «красными» (и игра в запасе). А еще у манкунианцев потрясающая оборона – один пропущенный мяч в девяти последних встречах АПЛ. У «Ливерпуля» все ужасно – 0 забитых в трех последних матчах дома.

Еще у «Сити» будет дополнительный стимул: последний раз в Ливерпуле «горожане» побеждали в марте 2003-го. Когда же прерывать страшную серию, если не сейчас: «Сити» максимально силен, а мерсисайдцы потеряли магию «Энфилда».

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Бетис» – «Барселона» (7 февраля, 23:00)

Каталонцы заметно поправили турнирное положение в январе и уже опередили «Реал». Правда, мадридский «Атлетико» уже все равно далеко, а из серьезных соперников у «Барсы» в последних турах был только «Атлетик» из Бильбао. Но против басков была дополнительная мотивация из-за пощечины в Суперкубке.

«Бетис», тоже набравший отличную форму – еще одна серьезная проверка для команды Кумана. Скорее всего, каталонцы возьмут свое, но матч будет таким же веселым, как в первом круге (5:2), тем более оборона «Барселоны» по-прежнему не кажется непроходимой, а соперник с осени атаку поправил значительно.

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