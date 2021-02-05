Ассистент главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий перевел 3 млн рублей на лечение вратаря сборной России по пляжному футболу Андрея Бухлицкого. Голкипер рассказал, что Березуцкий оплатил ему операцию по восстановлению крестообразной связки на ноге в Сингапуре.

«Вася очень сильно мне помог. Ногу мне починил. Я ведь довольно скромный. У Васьки никогда ничего не спрашивал, честно. А тогда позвонил и сказал как есть», – приводит слова Бухлицкого ютьюб-канал «Sports интервью».