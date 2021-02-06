В эти выходные московский «Спартак» проведет два заключительных матча на сборе в ОАЭ. В субботу 6 февраля красно-белые сыграют против белорусского «Шахтера» из Солигорска, а в воскресенье встретятся с ФК «Рига».

Оба матча стартуют в 15:00 по московскому времени, и их по традиции можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании Winline, многолетнего партнера «Спартака». Трансляция доступна всем зарегистрированным пользователям абсолютно бесплатно.

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Спартак – Шахтер на Winline Фото: Eurosport

Прямая трансляция обеих встреч «Спартака» будет также доступна и подписчикам ютьюб-канала «Коммент.Шоу». Комментировать матчи прямиком из Дубаи будут ведущие «Коммент.Шоу» Роман Гутцайт и Денис Казанский.

Спартак – Рига на Winline Фото: Eurosport

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