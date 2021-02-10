Футболистка сборной США Меган Рапино и экс-баскетболистка американской команды Сью Бёрд снялись в откровенной фотосессии для журнала GQ. Часть снимков девушек сделана в студии, другие фотографии сняты на берегу океана.
Фотографии Рапино и Бёрд опубликовали в инстаграме. «Современные любовники», – одинаково подписали пост обе девушки. В октябре 2020-го стало известно, что спортсменки обручились.
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- 40-летняя Бёрд и 35-летняя Рапино встречаются с 2016 года, когда познакомились на Олимпийских играх.
- Сью Бёрд с 2004 по 2014 годы выступала в России. Она играла в составе московского «Динамо», «Спарты энд К» и УГМК.
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