Футболистка сборной США Меган Рапино и экс-баскетболистка американской команды Сью Бёрд снялись в откровенной фотосессии для журнала GQ. Часть снимков девушек сделана в студии, другие фотографии сняты на берегу океана.

Фотографии Рапино и Бёрд опубликовали в инстаграме. «Современные любовники», – одинаково подписали пост обе девушки. В октябре 2020-го стало известно, что спортсменки обручились.

Футбол
Футболистка года FIFA: «Любой игрок, которого не бесит расизм, является частью проблемы»
13/11/2019 В 14:39
  • 40-летняя Бёрд и 35-летняя Рапино встречаются с 2016 года, когда познакомились на Олимпийских играх.
  • Сью Бёрд с 2004 по 2014 годы выступала в России. Она играла в составе московского «Динамо», «Спарты энд К» и УГМК.

Лучшая футболистка мира-лесбиянка Меган Рапино объявила о помолвке. В соцсетях токсичный ад

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат мира среди женщин
Женская сборная США в четвертый раз выиграла чемпионат мира
07/07/2019 В 17:55
Чемпионат мира среди женщин
Легенда сборной США: «Вперед, геи! Без геев в команде чемпионат не выиграть»
29/06/2019 В 13:12