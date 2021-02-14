В воскресенье, 14 февраля, в Европе играли четыре команды всех русских легионеров – Александра Головина, Алексея Миранчука, Александра Кокорина и Дениса Черышева.

Первым начинал «Монако». Монегаски в 15:00 по московскому времени в 25-м туре Лиги 1 встретились с аутсайдером «Лорьяном». Головин не попал в заявку из-за дискомфорта в бедре, и Нико Ковач поберег русского полузащитника ко встрече с «ПСЖ» в следующем туре. Но княжеский клуб еле спасся без Саши – отхватил дубль от нигерийца Моффи и уберег ничью на 93-й минуте. Двушечку «Лорьяну» положил Виссам Бен Йеддер – 2:2.

Чемпионат Италии Миранчук отдал голевой пас на 90-й минуте и порвал «Кальяри» 2 ЧАСА НАЗАД

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Затем одновременно матчи начали «Аталанта» и «Фиорентина». Миранчук с Кокориным остались в запасе, на скамейке бергамасков томились и украинцы – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Брат Антона, Джамбулата и Велкома появился на поле на 46-й минуте, коснулся мяча всего 32 раза и добрался до 77,8% точности передач. А за пару секунд до конца основного времени Миранчук запулил пас на чужую треть, Луис Муриэль обыграл защитника, ввинтился к штрафной и расстрелял ближний угол. 1:0 – у Алексея первый ассист за 17 матчей в Италии.

Александр Кокорин следил за потугами «фиалок» с лавки и видел, как его прямой конкурент за место в нападении – Душан Влахович – сравнял счет в конце первого тайма. Чезаре Пранделли даже выпустил двух форвардов на матч с «Кальяри» (рядом с Влаховичем бегал Куаме), но гости за 90 минут намайнили всего один гол.

38-летний Фабио Куальярелла приговорил «Фиорентину» к поражению – 1:2, пока «фиалки» при Кокорине не выигрывают. Легенда ФК «Бутырка» так и провел матч в запасе. Пранделли выбрал для оживления атаки Кальехона и крайнего защитника Малькюи, но только не любимчика Манчини и Капелло.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

В конце вечера «Валенсия» Дениса Черышева встречалась с родным клубом Дэна – мадридским «Реалом». Сам герой ЧМ-2018 лечится от повреждения задней поверхности левого бедра. Травма мучает русского вингера с конца прошлого месяца, последний раз он выходил на поле 24 января.

«Валенсия» же без шансов слила «Реалу» за 42 минуты – 0:2, Бензема и Кроос приговорили «летучих мышей». «Лос че» сподобились на один удар в створ, при том что еще в ноябре громили мадридцев со счетом 4:1. Так что из русских футболистов нас порадовал только Миранчук. Хотя Кокорин опередил Головина – он хотя бы попал в заявку на матч чемпионата.

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