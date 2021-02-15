Во время матча английской Лиги 1 между «Оксфорд Юнайтед» и «Уиганом» на стадионе загорелись прожекторы. Ситуация произошла незадолго до начала второго тайма.

Организаторам пришлось вывести всех на улицу и вызвать пожарные машины, чтобы справиться с возгоранием. После того, как огонь на «Кассам Стэдиум» погасили, зрители вернулись на трибуны, футболисты продолжили разминаться, а затем вышли и доиграли матч.

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«Мы выходили в перерыве, и мы чувствовали запах гари через вентиляционные отверстия. Нам сказали быстро покинуть здание. Здесь также проходят вакцинации, поэтому на стадионе происходят гораздо более важные дела, чем футбол», – приводит слова главного тренера «Оксфорда» Карла Робинсона Daily Star.

Матч завершился победой «Оксфорд Юнайтед» со счетом 2:1.

Команда Робинсона идет на седьмом месте в таблице Лиги 1.

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