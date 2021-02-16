Бывший защитник сборной Италии Луиджи Сартор арестован за выращивание марихуаны. Футболиста застали с сообщником, когда он ухаживал за оранжереей, состоящей из 106 кустов.

По предварительным оценкам, в здании нашли примерно 2 кг наркотических веществ. Сартора поместили под домашний арест. Во время допроса перед судьей он воспользовался правом не отвечать на обвинения, сообщает La Gazzetta dello Sport.