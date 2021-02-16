Бывший защитник сборной Италии Луиджи Сартор арестован за выращивание марихуаны. Футболиста застали с сообщником, когда он ухаживал за оранжереей, состоящей из 106 кустов.
По предварительным оценкам, в здании нашли примерно 2 кг наркотических веществ. Сартора поместили под домашний арест. Во время допроса перед судьей он воспользовался правом не отвечать на обвинения, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат Германии
Алаба объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
- Сартор был одним из имен в деле «Футбольные ставки», которое началось с прокуратуры Кремоны в 2011 году. После того, как он оказался в тюрьме, расследование для него закончилось в 2019 году за сроком давности.
- Футболист выступал за «Интер», «Ювентус», «Рому» и «Парму».
- Он трижды выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Италии.
Чемпионат Испании
В «Реале» 40 травм за сезон. Зидан в гневе на тренеров по ОФП
Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» выходит из кризиса. Ведь «Лейпциг» оставили без козыря