Защитник «Реал Овьедо» Боланьо применил жесткий прием в отношении футболиста «Луго» Эду Кампабадаля во время матча 25-го тура Сегунды.
Боланьо, полное имя которого Кристиан Фернандес, схватил Кампабадаля за гениталии, когда «Овьедо» оборонялся при угловом. Судья Итурральде Гонсалес не увидел момент нарушения, а после матча заявил, что рассмотреть эпизод должен был судья, который работал на ВАР, сообщает AS.
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- Похожий инцидент произошел в 1988 году в матче между «Уимблдоном» и «Тоттенхэмом», когда Винни Джонс схватил за промежность Пола Гаскойна.
- «Реал Овьедо» победил «Луго» со счетом 3:1, а один из мячей забил Боланьо.
- «Луго» и «Овьедо» – находятся близко в турнирной таблице, они занимают 12-ю и 14-ю строчку соответственно.
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