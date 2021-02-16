Боланьо, полное имя которого Кристиан Фернандес, схватил Кампабадаля за гениталии, когда «Овьедо» оборонялся при угловом. Судья Итурральде Гонсалес не увидел момент нарушения, а после матча заявил, что рассмотреть эпизод должен был судья, который работал на ВАР, сообщает AS.