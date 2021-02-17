Совет директоров клуба рекомендует владельцу, российскому бизнесмену Максиму Демину, именно Анри, хотя в шорт-лист входит также бывший тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер. Если руководители команды получат одобрение от Демина, они надеются обратиться в «Монреаль» для переговоров, сообщает Mirror.