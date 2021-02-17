Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри может возглавить «Борнмут». Английский клуб рассматривает кандидатуру француза после увольнения Джейсона Тиндалла.
Совет директоров клуба рекомендует владельцу, российскому бизнесмену Максиму Демину, именно Анри, хотя в шорт-лист входит также бывший тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер. Если руководители команды получат одобрение от Демина, они надеются обратиться в «Монреаль» для переговоров, сообщает Mirror.
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- «Монреаль Импакт» – второй клуб в карьере Анри как главного тренера. Первым был «Монако».
- Во время карьеры футболиста Анри выступал за «Арсенал», «Нью-Йорк Ред Буллс», «Барселону», «Ювентус» и «Монако».
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