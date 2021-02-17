Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри может возглавить «Борнмут». Английский клуб рассматривает кандидатуру француза после увольнения Джейсона Тиндалла.

Совет директоров клуба рекомендует владельцу, российскому бизнесмену Максиму Демину, именно Анри, хотя в шорт-лист входит также бывший тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер. Если руководители команды получат одобрение от Демина, они надеются обратиться в «Монреаль» для переговоров, сообщает Mirror.

Чемпионат Испании
Анри – о ходьбе Месси по полю: «Я тоже так делал»
10/11/2020 В 19:47
  • «Монреаль Импакт» – второй клуб в карьере Анри как главного тренера. Первым был «Монако».
  • Во время карьеры футболиста Анри выступал за «Арсенал», «Нью-Йорк Ред Буллс», «Барселону», «Ювентус» и «Монако».

Роналду с Пепе устраивают встречу выпускников «Реала»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

MLS
Посмотри, как Анри руководит игрой «Монреаля». Он жестко унижает футболистов
30/10/2020 В 20:46
Чемпионат Испании
Названы четверо кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
15/08/2020 В 18:47