Поражение «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» ухудшило положение России в таблице коэффициентов УЕФА.
Россия идет на седьмом месте, набрав 38,382 балла. Сзади поджимают Нидерланды: голландские клубы выступили увереннее – на поражение ПСВ от «Олимпиакоса» «Аякс» ответил победой над «Лиллем». Благодаря этому Нидерланды имеют 37,200 балла, сократив отставание от России.
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Шестой идет Португалия, опережая Россию на 9,567 балла. Лидируют Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. С полной таблицей коэффициентов можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
- Седьмое место позволяет заявить в еврокубки сезона-2022/23 пять клубов: два – в Лигу чемпионов, один – в Лигу Европы, два – в Лигу конференций.
- Россия осталась только с «Краснодаром» на еврокубковую весну 2021 года.
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