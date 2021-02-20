Многие парни мечтают стать профессиональными футболистами. Получается это лишь у единиц, и даже если ты будешь каждый день заниматься футболом, это не гарантирует место в сильном клубе. Обычно такие условия работают для всех, но только не для Грегуара Аксельрода, который сделал все возможное, чтобы попасть в футбольный клуб без академий и секций за спиной.

В детстве мечту юного француза загубил отец. Забирая сына с тренировки, он стал свидетелем неказистой игры Грегуара и полного разгрома его команды.

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«Мы играли против хорошей команды и продули со счетом 0:4. Когда мы ехали в машине домой, отец сказал мне: «Грег, я так расстроен. Ты так плохо играешь. Ты ленивый. Я больше не хочу видеть тебя на футбольном поле», – рассказывал Аксельрод.

Грегуар перестал ходить на футбол, но не прекратил верить, что это лучшее, что у него получается. В школе француз создал веб-страницу, на которой утверждалось, что он профессиональный футболист, выступающий за вторую команду «ПСЖ». К тому моменту он вернулся в футбол и действительно играл за «ПСЖ». Правда, это была любительская команда низших дивизионов. Но актуальная форма у Аксельрода была, и для хорошей фотки в резюме он пробрался на «Парк де Пренс», чтобы сделать снимок с красивым фоном.

Но одной фотографии было бы маловато: Грегуар подделал газетные статьи: в них с помощью фотошопа он заменил имя Николя Анелька на свое, а также вписал несуществующую статистику. В 2003 году он начал рассылку по клубам АПЛ: «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Естественно, никто не пригласил гения из «ПСЖ» даже на просмотр в дубль.

Первый шанс Аксельроду дал «Суиндон Таун». Грегуара позвали на тренировку, где он жестко облажался. «Я настолько плохо себя показал, как физически, так и тактически, что у меня не осталось и шанса. В тренировочной игре вратарь ударил длинный мяч, я попытался нанести удар головой, но он попал мне прямо в лицо. Все засмеялись», – вспоминает шарлатан.

Следующего шанса пришлось ждать несколько лет. В 2007-м «Борнмут» пригласил Аксельрода на недельный просмотр во время предсезонного сбора. Во время одного из товарищеских матчей он даже забил, но не приглянулся тренеру. Затем Аксельрод провел время в резерве «Норвича», но и оттуда был изгнан из-за плохой игры.

Грегуар работал в «Макдональдсе» и продолжал рассылать резюме в надежде, что им заинтересуется кто-то еще. И все было не зря: в 2009-м на Аксельрода вышел софийский ЦСКА, который на тот момент был участником Лиги чемпионов. Французу предложили трехлетний контракт. В Болгарии посчитали, что резервисты «ПСЖ» на дороге не валяются, и дали сотруднику «Макдональдса» зарплату в 15 тысяч фунтов в месяц.

«Я провел двухдневное испытание, и в воскресенье тренер сказал моему агенту, что хочет подписать меня. Они сфотографировали меня в футболке ЦСКА, я заключил контракт», – рассказал Аксельрод.

Француз провел в Софии три недели – столько хватило болельщикам болгарского клуба, чтобы его вычислить.

«Меня уничтожили фанаты «ПСЖ». Ночью один из болельщиков ЦСКА зашел на форум «ПСЖ» и спросил: «Мы собираемся подписать Грега Аксельрода, что вы думаете о нем?». Никто из фанатов «ПСЖ» меня не знал. Они сказали, что я фальшивка, проверили мой сайт. Но кое-что там было правдой, например, видео в Суиндоне. Фанаты рассказали все журналистам, и, естественно, руководство клуба решило избавиться от меня», – сокрушается несостоявшийся дебютант ЛЧ.

На этом Аксельрод завершил карьеру. Но он не ушел из футбола, а стал агентом и начал помогать молодым игрокам попадать в академии. В январе 2021-го Грегуар выпустил автобиографию о своих похождениях на французском языке – «Профессионал любой ценой».

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