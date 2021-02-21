Бывший футболист сборной Голландии Эдгар Давидс запомнился игрокам «Барнета», в котором полузащитник закончил карьеру футболиста и стал работать тренером. Бывший нападающий «пчел» Джек Хайд вспомнил, каким было пребывание Давидса в английском клубе.

«Очки на голове, шнурки расстегнуты, он всегда уходил через 20 минут. Мы разминались каждый божий день и не знали, увидимся мы с ним или нет. Иногда зимой, когда было очень холодно, у него был этот прекрасный Bentley за 100 тысяч фунтов стерлингов. Но если вы посмотрите на его диски, они были раздолбаны на куски и изрезаны.

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Он вошел и припарковался сразу на трех местах прямо перед домом. Мы думаем про себя: «Вы портите эту машину!». Мы будем тренироваться, делая разминку, и пару раз зимой, вместо того, чтобы выходить и заниматься с парнями, вы увидите его в Bentley. Он сидел за воротами с включенным обогревом, поставив ноги на приборную панель, и наблюдал за нами около 20 минут! Я бы не смог сосредоточиться, думая, что он сидел здесь и смотрел на меня, но он сидел в Bentley!

Он, наверное, не лучший водитель – это лучшее, что я могу сказать. Мы пытаемся сконцентрироваться на упражнении по проходу, а он делает около трех обратных маневров в каждую сторону. Потом он застрял в грязи и не мог вернуться на холм! Такие блестящие истории будут жить со мной вечно», – приводит слова Хайда talkSPORT.

Давидс завершил карьеру в «Барнете» в 2014 году, а двумя годами ранее он стал играющим тренером. Команда выступает в Национальной конференции – пятом по силе дивизионе Англии.

Сейчас голландец возглавляет португальский «Ольяненсе».