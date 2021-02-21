Русские футболисты не особо впечатлили в прошедший уикенд – лучшие сыны отечества довольствовались преимущественно выходами на замену.

Головин вышел на 10 минут и едва не травмировался

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Саша появился на поле на 80-й минуте, когда «Монако» уже комфортно гонял «ПСЖ» 2:0. Русский полузащитник заменил автора победного гола Софьяна Диопа, но вместо позиции в атаке забетонировал центр поля – зону, которую усердно прогибали во втором тайме парижане. Головин активно двигался и обесточил несколько перспективных комбинаций «ПСЖ».

Александр Головин в матче против «ПСЖ» Фото: Getty Images

Вперед Александр почти не совался, как и вся команда после перерыва. Однажды Головин выбежал по правому флангу и попал под жесткий фол Курзава. Защитник въехал в ахилл убегавшего россиянина и привез опасный штрафной. Головин избежал повреждения и сам исполнил стандарт. Оценка от WhoScored – 6,1.

Миранчуку и украинцам достались мусорные минуты

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини оставил в запасе всех трех футболистов из бывшего СССР – на матч с «Наполи» с первых минут не вышли ни россиянин Алексей Миранчук, ни украинцы Руслан Малиновский с Виктором Коваленко. К перерыву «Бергамо» остался без коуча (Гасперини удалили), зато с парадоксальным соотношением по ударам – 5:1 в сторону ворот, 0:1 в створ.

Аквадискотека началась во втором тайме. Дуван Сапата забил на 52-й, Петр Зелиньский сравнял на 58-й, Робин Госенс воткнул в чужие на 64-й, а в свои – на 76-й. К тому моменту Луис Муриэль уже вывел «Аталанту» вперед, а спустя три минуты после автогола Ромеро закатил четвертый мяч. И только после всего вкусного выпустили славян – Миранчука на 84-й и Малиновского на 90-й. 4:2 – Алексею на WhoScored поставили 6,01, а украинцу 5,99, у них на двоих семь касаний мяча.

Как дела у других игроков сборной России?

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

«Фиорентина» Александра Кокорина уверенно разбила «Специю» – 3:0, первый гол оформил главный конкурент Коко за место в основе Душан Влахович. Сам Алекс не появился на поле даже на минутку, так и просидел на лавке все 90 минут.

«Валенсия» тоже обошлась без помощи Дениса Черышева. Дэн лечится от повреждения задней поверхности левого бедра (не выходил на поле с 24 января), а «лос че» дожали неуступчивую «Сельту» – 2:0, голы Вальехо на 94-й и Гамейро на 98-й минутах.

Защитник сборной России Федор Кудряшов провел все 90 минут в чемпионате Турции – его «Антальяспор» сгонял нулевку с «Газиантепом». Федя при владении соперника в 54% сдержал врагов на шести ударах по воротам и двух выстрелах в створ. У Кудряша 7,1 от WhoScored (у партнера по центру обороны – 7,6).

Крицюк божит в Португалии, у Митрюшкина – беда

Станислав Крицюк, «Белененсиш» Фото: Getty Images

Два русских вратаря в Португалии получили полярные эмоции в этот уикенд. У Станислава Крицюка в «Белененсише» один пропущенный мяч после четырех выстрелов в створ, но его команда победила «Насьонал» – 2:1. WhoScored признал Стаса лучшим игроком встречи – оценка 7,6 и статус первой звезды матча. Вот тут какие-то умельцы собрали подборку сэйвов Крицюка – особенно впечатляет спасение после удара в упор на 88-й минуте.

А Иван Злобин не попал даже в заявку «Фамаликана» на игру с «Риу Аве». Он проигрывает борьбу за место в составе местному голкиперу и какому-то бразильцу.

В Германии тоже взлеты и падения – Александр Жиров отыграл 90 минут за «Зандхаузен» против «Падерборна», получил желтую карточку и 6,4 от WhoScored (у партнеров по тройке защиты 6,3 и 6,5). Антон Митрюшкин же никак не отлипнет от лавки запасных дюссельдорфской «Фортуны» – у него ноль матчей во второй Бундеслиге и одно попадание в заявку в середину декабря. И вряд ли что-то изменится до конца сезона.

А еще:

Воспитанник «Краснодара» и экс-форвард «Тамбова» Герман Онугха впервые вышел в старте датского «Вайле». Это его третий матч в Скандинавии, Онугха сыграл все 90 минут, но не забил. WhoScored, к сожалению, не ставит оценки в чемпионате Дании, хотя его клуб нанес 12 ударов по воротам и четыре в створ.

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