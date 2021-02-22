Футболисты дубля петербургского «Зенита» спасли жизнь работнику базы, на которой команда тренируется на сборе в Турции. Защитник Ислам Жилов, нападающий Никита Симдянкин и тренер Луис Анула вытащили человека из пожара

В воскресенье, 21 февраля, во время пробежки спортсмены услышали крики, подбежали и увидели дым в одном из подсобных помещений. Пока испанский тренер гасил пламя с помощью огнетушителя, футболисты вытащили потерявшего сознание рабочего на воздух и вызвали скорую. Сейчас жизни человека ничего не угрожает – он не получил серьезных травм, но отравился угарным газом, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.