Футболисты дубля петербургского «Зенита» спасли жизнь работнику базы, на которой команда тренируется на сборе в Турции. Защитник Ислам Жилов, нападающий Никита Симдянкин и тренер Луис Анула вытащили человека из пожара

В воскресенье, 21 февраля, во время пробежки спортсмены услышали крики, подбежали и увидели дым в одном из подсобных помещений. Пока испанский тренер гасил пламя с помощью огнетушителя, футболисты вытащили потерявшего сознание рабочего на воздух и вызвали скорую. Сейчас жизни человека ничего не угрожает – он не получил серьезных травм, но отравился угарным газом, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

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  • Второй сбор «Зенита-2» в Турции проходит с 13 по 28 февраля.
  • Команда занимает второе место в таблице группы 2 чемпионата ПФЛ.

(Фото: официальный сайт «Зенита»)

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