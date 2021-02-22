«В фильме показан путь Пеле к тому, чтобы стать королем футбола и привести сборную своей страны к исторической победе на чемпионате мира 1970 года. Благодаря эксклюзивному доступу к съемкам самого Пеле, фильм демонстрирует, как звезда размышляет о своей впечатляющей карьере. Документальный фильм также включает редкие архивы и интервью с бывшими легендарными товарищами по «Сантосу» и сборной Бразилии, включая Загалло, Амарилдо и Жаирзиньо, а также комментарии членов семьи, журналистов и других личностей, которые были свидетелями этого события», – сообщается в описании видео на ютьюбе.