Документальный фильм о легендарном бразильце Пеле появится на стриминговой платформе Netflix уже завтра, 23 февраля. Фильм расскажет историю восхождения бразильца, в него войдет много ранее не опубликованных архивных роликов и интервью.

В начале февраля Netflix опубликовал трейлер фильма. В документальном фильме расскажут о периоде, когда Пеле превратился из молодой суперзвезды чемпионата мира-1958 в национального героя.

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«В фильме показан путь Пеле к тому, чтобы стать королем футбола и привести сборную своей страны к исторической победе на чемпионате мира 1970 года. Благодаря эксклюзивному доступу к съемкам самого Пеле, фильм демонстрирует, как звезда размышляет о своей впечатляющей карьере. Документальный фильм также включает редкие архивы и интервью с бывшими легендарными товарищами по «Сантосу» и сборной Бразилии, включая Загалло, Амарилдо и Жаирзиньо, а также комментарии членов семьи, журналистов и других личностей, которые были свидетелями этого события», – сообщается в описании видео на ютьюбе.

  • Пеле – трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970).
  • В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

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