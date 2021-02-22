Арлотти, родившийся во Франции в семье итальянцев, подписал контракт с «Пескарой» в сентябре прошлого года, до этого он играл в структуре «Монако». В инстаграме игрок подтвердил, что переедет в США, где будет играть за студенческую футбольную команду «Гарвард Кримсон».