18-летний нападающий «Пескары» Алессандро Арлотти завершил карьеру после того, как получил место в Гарвардском университете.
Арлотти, родившийся во Франции в семье итальянцев, подписал контракт с «Пескарой» в сентябре прошлого года, до этого он играл в структуре «Монако». В инстаграме игрок подтвердил, что переедет в США, где будет играть за студенческую футбольную команду «Гарвард Кримсон».
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- В текущем сезоне Арлотти провел 2 матча за «Пескару».
- Он также выступал за сборную Италии до 17 лет.
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