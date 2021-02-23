Нападающий «Челси» Оливье Жиру открыл счет в матче 1/8 финала против «Атлетико» ударом через себя.
На 68-й минуте французский форвард был первым на мяче после отскока в штрафной – Жиру подстроился под мяч и отправил его в нижний правый угол от вратаря Яна Облака, который среагировал на удар, но не смог дотянуться.
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- Ответная встреча лондонского и мадридского клубов состоится 17 марта на «Стэмфорд Бридж».
- К 80-й минуте команда Томаса Тухеля по-прежнему ведет со счетом 1:0.
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