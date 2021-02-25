Менеджер ММА Азамат Бостанов в интервью Eurosport.ru рассказал о своем отношении к главному тренеру футбольной сборной России Станиславу Черчесову.

– Ты в нескольких интервью говорил, что разочаровался в футболистах. Конкретизируй.

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– Станислав Саламович Черчесов – человек с безумным ЧСВ. Интервью, где он выставил в нехорошем свете братьев Миранчуков, Чалова, тому подтверждение. Есть негласное правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Он всегда должен брать удар на себя, а не искать виновных, и кого-то обвинять. Плюс его побратимство. Черчесов тащил Габулова в сборную. Бред. Это хорошо, когда ты поддерживаешь осетинскую диаспору, но есть пять вратарей, которые достойны места в сборной больше, чем Габулов. Еще мне не импонирует манера Черчесова придумывать собственный словарь.

– Ты про что?

– Во всем мире товарищеские игры, а у Черчесова – контрольные.

– Ты сейчас не хайпуешь?

– Нет, Черчесов мне правда не нравится. Был матч России и Коста-Рики в Краснодаре. Открытие нового стадиона. Я сделал тогда интервью с Кейлором Навасом. Я подошел к нему у автобуса сборной. Мы постояли 20-30 минут. Он мне развернуто ответил на все вопросы, сфоткался и пожелал удачи. А еще в тот день я задал Станиславу Саламовичу вопрос на послематчевой пресс-конференции: «За контрольные работы нужно выставлять оценки. Выставьте, пожалуйста, оценки сборной России». Как мне тогда показалось, он пожалел, что сказал это. Ему пришлось тогда ставить оценки.

– В одном интервью ты назвал футболистов ********** [гомиками]. О ком ты говорил?

– Не могу конкретизировать. Я же говорил не про ориентацию, а про их отношение к зрителям, болельщикам и журналистам. Ты сам же сталкивался с этим в микст-зонах. Называя их ********** [гомиками], я называл их зазвездившимися ******** [дураками]. Если перефразировать, – сказал Бостанов.

Полное интервью читайте тут.

Черчесов вывел сборную России в четвертьфинал ЧМ-2018.

В число клиентов Бостанова входят Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко, Мариф Пираев. Он также сотрудничал с Хабибом Нурмагомедовым.

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