В этом беспросветно кошмарном сезоне «Краснодар» и так заработал больше всех очков: именно южане добыли ту одну-единственную победу над «Ренном» – одну за 26 матчей на все шесть клубов. В сумме «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» насобирали 17 очков. Если перевести их в таблицу коэффициентов, получится, что у нас 4,333 – полный провал. У Португалии – ровно 9, у голландцев – 8.

Португальские клубы усилиями «Порту», «Бенфики», «Браги», «Спортинга» и «Риу Аве» набрали 45 очков, и «драконы» еще не закончили с «Ювентусом». Команды из Голландии, а это «Аякс», ПСВ, «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» и «Виллем II» набрали 38 баллов. В игре остались только амстердамцы, которые разобрались с «Лиллем» и вышли в 1/8 финала ЛЕ. Если мы больше не можем переживать за российские клубы, то есть два варианта, против кого можно болеть.

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Казалось, что ущербного результата клубы из России добились в прошлом сезоне, когда итоговый кэф вышел 4,666. Но прошел год, и пробито новое дно. Еще после сезона-2018/19 никто всерьез не задумывался, что Россию кто-то обгонит, а теперь нужно мыслить не о том, как догнать Португалию, а что сделать, чтобы не оказаться за Нидерландами, а там и за Бельгией. Голландцы и бельгийцы выступали в Европе лучше в течение последних трех лет, и в данный момент отрыв от 8-й строчки составляет смешные 0,382 – отыграть такое может уже «Аякс», если продолжит хорошо выступать в Лиге Европы. Чтобы положение стран поменялось, амстердамцам нужно всего-то выиграть еще два матча, то есть уверенно выйти в четвертьфинал.

Главным конкурентом россиян за 7-ю позицию будет именно Голландия. Бельгийцам придется поработать, потому в таблице коэффициентов учитывают только текущий сезон и четыре предыдущих. Блестящий сезон-2016/17 в следующем году аннулируется, а там вышел кэф 12,500 – тогда это был шестой результат в Европе. Россия и Голландия потеряют почти поровну – 9,200 и 9,100, соответственно.

«Аякс» Фото: Getty Images

Таким образом, к старту нового сезона Россия подойдет с коэффициентом 29,182. У Голландии будет 28,900 – это в лучшем случае, если «Аякс» сжалится и вылетит из 1/8 финала Лиги Европы. Получается совсем мизерная разница, особенно если вспомнить, что теперь баллы собирать в российскую копилку будут не 6 клубов, а 5, то есть мы будем в одинаковых условиях с прямым конкурентом. О Португалии можно пока забыть: в ближайшие лет пять России не отыграть такую здоровенную разницу в коэффициенте (9,567).

Если «Аякс» не оформит обгон в этом плей-офф, в следующем году будет последний за долгое время реальный шанс уйти в отрыв от Голландии: дальше отсечется сезон-2017/18, а там уже у нас все было круто (12,600), а у голландцев не очень (2,900). Расклад неутешительный: при такой же плохой игре и неизбежной потере блестящего сезона, где сразу четыре клуба вышли в плей-офф ЛЕ, Россию ждет 13-е место в таблице коэффициентов. А это где-то рядышком с Шотландией и Данией. Если ничего не изменится, то совсем скоро придется испытывать счастье от одного клуба в групповой стадии ЛЧ, который, если повезет, пройдет туда через квалификационный раунд.

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