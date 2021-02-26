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На этой неделе топ-матчи состоятся в Испании, Италии и Англии, а еще Тинькофф РПЛ возвращается супердерби «Локомотив» – ЦСКА.

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Пока «Реал» возился в Бергамо с «Аталантой», «Барса» дома в отложенном матче успешно укатала «Эльче» (3:0) и почти догнала главного конкурента – между «бланкос» и каталонцами всего два очка. На очереди «Севилья», которая изо всех сил подпирает с четвертого места. По потерянным клуб Хулена Лопетеги вовсе выше «Барсы» (на 1 балл), поэтому «сине-гранатовым» никак нельзя допустить поражения.

Лионель Месси Фото: Getty Images

У каталонцев разыгрался Месси, который уже опередил Суареса в гонке бомбардиров, но его может не хватить против «Севильи» – она особенно хороша дома. В последних четырех матчах на «Рамон Санчес Писхуан» соперники забрали по одной победе и дважды поделили очки. Кажется, в этот раз ничья будет вполне закономерным и приятным результатом для обеих команд – кэф на этот исход 3,56.

После зимней паузы команды провели по одному матчу в Кубке России – ЦСКА обыграл СКА (2:0), а «Локо» расправился с умирающим «Тамбовом» (3:0). Но на фоне таких соперников сложно делать вывод о готовности – слишком уж слабенькие попались оппоненты.

«Локо» будет тяжелее в дерби, потому что в команде жесткий дефицит классных атакующих игроков после травм Смолова и Зе Луиша. У ЦСКА в этом плане больше вариантов, и именно армейцы должны быть фаворитами. Что касается результативности, то лишь в одном матче из последних пяти соперники пробили «верх» – от этого и оттолкнемся. Итог: победа ЦСКА и тотал меньше 2,5 за 4,95.

Красно-белые в Кубке бесславно вылетели от «Динамо» и подходят к возобновлению сезона в плохом настроении. Единственный приятный момент – покупка у «Аякса» легендарного Куинси Промеса, который тащил клуб в чемпионском сезоне. Вероятно, несмотря на всего несколько дней в Москве, голландец появится на поле – он находится в тонусе, ведь футбол в Нидерландах не уходил на паузу, как в России.

Наличие Куинси и фактор домашнего поля должны подстегнуть «Спартак», который в последние годы очень успешно играет против казанцев: с 2015-го у москвичей 7 побед, 5 ничьих и всего одно поражение. В этот раз и кэф ядерный – 2,91 на победу и тотал больше 2,5.

«Синие» отыграли матч Лиги чемпионов против «Атлетико» во вторник, 23 февраля, и получили на два дня отдыха больше в сравнении с «МЮ». Но манкунианцы здорово сэкономили силы против «Реала Сосьедад» – после 4:0 в гостях Уле-Гуннар Сульшер выпустил в ответке полуторный состав.

«Челси» выглядит очень уверенно при Томасе Тухеле, немец за месяц работы до сих пор не проиграл ни разу. Но и «МЮ» играет здорово и яростно, лишь изредка упуская очки. Ничья за 3,23 – верный выбор в этом матче.

Команды на неделе играли в Лиге Европы и обе прошли дальше, но показали разные результаты. Если «Рома» в двух матчах забила 5 мячей в ворота крепкой «Браги» и уверенно влетела в 1/8, то «Милан» забил 3 и пропустил столько же от «Црвены Звезды» и до последнего висел на волоске от вылета.

«Россонери» в принципе находятся в небольшой яме. У команды Стефано Пьоли всего две победы в восьми последних матчах, лидерство в Серии А упущено в пользу «Интера». А вот «Рома» на подъеме, да и матч для нее домашний, пусть и без болельщиков. Поэтому стоит попробовать ставки на победу хозяев с тоталом меньше 3,5 за 3,46.

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