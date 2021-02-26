Два года назад Массимилиано Аллегри трагически потерял работу в «Юве», хотя планировал стать сэром Алексом для Турина. Все испортил трансфер Криштиану: клуб отдал 100 млн евро и рассчитывал на моментальную победу в ЛЧ, а Макс вылетел от «Аякса» в четвертьфинале. После этого боссы решили, что «синьоре» пора развивать фирменный стиль и наконец допрыгнуть до Кубка чемпионов. Так случились странные эксперименты с Маурицио Сарри (полный крах) и Андреа Пирло (возможно, выплывет, но вряд ли).

Казалось, Аллегри быстро найдет работу, но алленаторе отдыхает уже второй сезон подряд. Параллельно он развлекается (например, танцевал в итальянском шоу) и накрывает огромной тенью всю футбольную Европу. Как только в очередном клубе начинается кризис, инсайдеры составляют шорт-лист кандидатов на замену тренера – в этом списке стабильно царит Макс Аллегри.

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Макс Аллегри Фото: Getty Images

Достаточно взглянуть, где за последние пару месяцев мог оказаться Массимилиано:

1. «Челси». Об этом варианте рассказывал знакомый Абрамовича Василий Уткин, но Роман выбрал Тухеля – еще одного прогрессивного специалиста. Видимо, после Раньери, Анчелотти, Ди Маттео, Конте и Сарри Абрамович устал от итальянцев.

2. «Марсель». Как только уволили заистерившего Виллаш-Боаша, французские издания заговорили про Аллегри. Эти новости звучали как откровенный бред («Марсель» – не уровень Макса), так что никто не удивился, когда в «Олимпик» приехал середняк Хорхе Сампаоли.

3. «Рома». Там уже говорят про предварительный контракт с Максом, но это ничего не значит. Даже регулярно уступая лидерам, Фонсека может забраться в тройку и сохранить должность. К тому же «Рома» – слишком банальный вызов для Аллегри: он рассчитывает на что-то пооригинальнее.

Варианты уровня «Марселя» и «Ромы» всплывают каждую неделю, но Макс не кидается на любой оффер. Чтобы стать хладнокровнее, Аллегри пришлось ломать себя. «Перед тем как что-то сказать, стоит сделать паузу и сосчитать до 25. А ливорнцы и до 15 не дотягивают. Я в свое время и до пяти не мог. Сейчас и до 40 сосчитаю. С годами я стал более терпеливым», – говорил Макс в середине 2010-х. За последние пару лет он явно прокачался еще сильнее: взвешивает каждое предложение и уверенно говорит «нет». Кажется, статус безработного совершенно его не парит.

Почему всем так нужен Аллегри?

Говоря языком футбольных гиков, Массимилиано – самый гибкий тренер Европы. Пока остальные набирают игроков под фирменные концепции, Аллегри сам адаптируется под уровень и скиллы футболистов. Итальянец много раз демонстрировал, что у него нет никаких догм – он комбинирует интуицию и знания. В день матча Макс просыпается в 7 утра и наливает кофе, а в 7:30 садится за работу и формирует состав на игру. Затем быстро определяется с тактикой и спокойно ждет стартового свистка. Бывает, что во время таких утренних сессий Аллегри меняет все, над чем работал в предыдущие дни, но тренера это не смущает: Макс привык доверять чутью.

Макс Аллегри в «Ювентусе» Фото: Getty Images

Он называет футбол элементарной игрой (книга Массимилиано даже называется «Это очень просто») и не умничает там, где все можно объяснить в двух словах. С достижениями у Аллегри тоже все в порядке. Да, был провальнейший сезон в «Милане», когда коуча выставили как лот на eBay, но в «Юве» Макс уверенно собирал скудетто, выходил в финалы ЛЧ и чуть не остановил непобедимый «Реал» – подвел судья с мусоркой вместо сердца.

У Макса есть три универсальных качества: он круто разбирается в сути футбола, эффективно доносит идеи до игроков и никогда не тильтует. Логично, что ему постоянно звонят с предложениями – даже в 2018-м, сразу после ухода Зидана, Перес набрал именно Максу. Тогда Аллегри отказал из-за контракта с «Юве» – не в его принципах бросать проект на полпути. Тренер еще не знал, что у него остался последний шанс.

Кому реально подойдет Массимилиано?

Максу нужен престижный проект, который можно заметно прокачать или даже спасти. Например, Макс послал «Барсу» после изгнания Вальверде, потому что не хотел быть реаниматологом посреди сезона. Но сейчас ситуация вообще другая: Кумана однозначно уберут в мае, контракт с Месси тоже пока под вопросом, то есть нужно строить новую команду. Учитывая, что «Барса» давно ничего не выигрывала, Аллегри позволят временно абстрагироваться от философии ради результата, который сейчас важнее. Фактически Макс получит и свободу, и сверхкачественный состав (даже без Лео), а больше ему ничего и не надо.

Другой вариант – все тот же «Реал». Сейчас Зидан снова вынырнул из кризиса, но если по итогам года будет ноль трофеев, Перес провернет фирменный трюк с увольнением. После этого Флорентино опять позвонит по знакомому номеру, и Макс уже вряд ли откажется: самое время сотворить новый мощный «Мадрид».

Наконец, третий сценарий – переезд в Лондон. В конце 2019-го Аллегри не пошел в «Арсенал», потому что совсем не знал языка, но с тех пор Макс ударился в английский ради трудоустройства в Премьер-лиге. Теперь его называют самым очевидным сменщиком Артеты, но Микель пока держится.

Зато подвис соседский коуч Жозе Моуринью, который спустил «Тоттенхэм» в середину таблицы. Из всех вариантов «шпоры» выглядят самым спорным, потому что сильно уступают другим английским грандам в качестве состава. Но в теории это крутейший челлендж: прийти после Особенного, наладить атаку, ворваться в чемпионскую гонку и доказать Абрамовичу, что он зря проигнорировал жилистого парня из Ливорно.

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