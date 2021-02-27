Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на критику футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича. Швед советовал баскетболисту не лезть в политику.

«Я никогда не буду молчать о неправильных вещах. Я проповедую о своем народе и равенстве. Меня волнуют социальная несправедливость, расизм, систематическое подавление избирателей – все, что происходит в нашем обществе.

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Я был частью своего сообщества и видел, что происходит. В моей школе группа из 300 с лишним детей, которые проходят через то же самое, и им нужен голос. Я – их голос, и я использую свое положение, чтобы пролить свет на происходящее не только в моем окружении, но и по всей стране и миру. У меня нет возможности просто заниматься спортом, потому что я знаю, насколько силен мой голос.

Забавно слышать от Златана такое, ведь в 2018 году, когда вернулся в Швецию, он говорил на те же темы. Он говорил о расизме из-за своей фамилии, при этом он играл в футбол. Было же такое? Мне кажется, было. Я говорю от лица очень образованного парня, я не тот, на кого стоит нападать, потому что я делаю свою работу», – приводит слова Леброна USA Today.

В 2018 году Златан Ибрагимович обвинял шведские медиа в скрытом расизме по отношению к себе.

Джеймс небезразличен к политическому активизму: он организовывал кампанию «Больше, чем голосование», которая привлекала американцев на избирательные участки.

Баскетболист критиковал экс-президента США Дональда Трампа и поддержал Джо Байдена.

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