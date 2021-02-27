Нападающий «Ноттс Каунти» Элиша Сэм забил удивительный по исполнению мяч в ворота «Оксфорд Сити» в четвертьфинале трофея ФА.

Израильский нападающий поразил ворота после подачи в штрафную – он ударил по мячу пяткой с лета через собственную спину. Вратарь не ожидал такой замысловатой траектории полета: мяч залетел ему за спину.

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  • «Ноттс Каунти» обыграл «Оксфорд Сити» и вышел в полуфинал трофея футбольной ассоциации. Элиша Сэм оформил дубль.
  • Трофей ФА – это турнир среди полупрофессиональных клубов, который проводится футбольной ассоциацией Англии.

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