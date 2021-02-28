«Я всегда буду алкоголиком, но теперь я могу выпить пару бокалов вина и еще немного пива. Не каждый день, а когда хочу. Я пью только когда... Скажем так: если я хочу выпить, я выпью. Если не хочу, то просто оставлю это, что неправильно, но я был таким уже много лет. Я наслаждаюсь жизнью», – приводит слова Гаскойна The Sun.