Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн рассказал о своем отношении к спиртным напиткам. Экс-игрок «Тоттенхэма» признался, что продолжает выпивать.
«Я всегда буду алкоголиком, но теперь я могу выпить пару бокалов вина и еще немного пива. Не каждый день, а когда хочу. Я пью только когда... Скажем так: если я хочу выпить, я выпью. Если не хочу, то просто оставлю это, что неправильно, но я был таким уже много лет. Я наслаждаюсь жизнью», – приводит слова Гаскойна The Sun.
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- На счету Гаскойна 57 матча в составе сборной Англии, в которых он забил 10 мячей.
- На клубом уровне он выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и другие клубы.
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