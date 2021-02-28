Как дела у русских игроков в Европе? На этой неделе большинство ребят не блистало, зато очень порадовал один парень из Франции.

Головин подарил «Монако» победу

Чемпионат Франции Головин вытащил «Монако» и сделал 2 ассиста. Видео тут 5 ЧАСОВ НАЗАД

Полузащитник «Монако» провел на поле чуть больше получаса – в матче с «Брестом» он заменил Рубена Агилара на 59-й минуте. За это время Головин успел сделать всю игру. Сначала Александр выдал ассист на Стефана Йоветича, который нанес отличный по исполнению удар. А в самом конце встречи Головин подал штрафной – его замкнул Кевин Фолланд. Русский футболист заработал оценку 7,3 от WhoScored, но лучшим игроком стал другой полузащитник монегасков, Орельен Тчуамени.

Головин отдал передачу на Йоветича Фото: Getty Images

Миранчук вышел только на 7 минут

«Аталанта» спокойно разобралаь с «Сампдорией», но почти без участия Миранчука: Алексей появился на поле лишь на 83-й минуте, заменив Руслана Малиновского. Украинский футболист стал автором победного гола, а добил генуэзцев Робин Госенс. Миранчук же за 7 минут успел 12 раз коснуться мяча и отдать 7 передач, 6 из которых были точными. Алексей наработал на оценку 5,99 от WhoScored.

Кокорин получил дебютную желтую карточку

Главная звезда итальянского чемпионата провела на поле около четверти часа – Кокорин заменил Франка Рибери на 68-й минуте. «Фиорентина» впервые с 2016-го проиграла «Удинезе» (0:1), а Кокорин 7 раз коснулся мяча. Могло быть и восьмое касание, но попытка отобрать мяч привела к желтой карточке в самом конце игры. Первое предупреждение в Италии Саша заработал подкатом против Де Пауля. Всего Александр отдал 7 передач, 5 из них нашли адресата. Оценка Кокорина от WhoScored – 5,8.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Черышев не попал в заявку из-за мышечного повреждения

Все ждали субботы, чтобы посмотреть на матч «Валенсии» и голы Дениса Черышева в ворота «Хетафе», однако полузащитник сборной России не попал даже в запас. Испанские медиа писали, что у Дениса мышечная травма. Вероятно, его не стоит ждать и в игре с «Вильярреалом» 7 марта. Без Черышева «Валенсия» продула со счетом 0:3, при этом почти весь второй тайм «оранжевые» играли в меньшинстве.

А еще:

Федор Кудряшов помог «Антальяспору» отыграть на ноль с «Истанбулом». Защитник отдал 59 точных передач, выиграл 5 единоборств в воздухе и получил от WhoScored оценку 6,97.

Юрий Лодыгин сыграл за греческий ПАС и не пропустил, а его команда довольстсвовалась одним очком в гостевой игре с «Ламией».

Герман Онугха вышел на полчаса в матче «Вайле» с «Хорсенсом». Игра завершилась нулевой ничьей, но один гол был отменен из-за офсайда. Его забил знакомый любителям РПЛ Саид Эзатолахи, который выступал в «Ростове» и «Анжи».

Даниил Чалов провел полный матч за «Инджию» в чемпионате Сербии. Толку от этого не было: его команда проиграла «Партизану» со счетом 0:6.

Футбол Русские в Европе: замены Миранчука и Головина, лучший – Крицюк 21/02/2021 В 22:15