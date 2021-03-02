Футбол окончательно ожил после зимнего анабиоза и радует большим количеством сочных и потенциально прибыльных матчей. Мы выбрали для вас самые-самые, на которых можно и нужно заработать – как минимум на подарки к 8 Марта.

«Ювентус» – «Специя» (2 марта, 22:45)

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Криш забил три мяча в последних двух матчах, но это точно не повод взять отдых и расслабиться. Португалец лидирует в гонке бомбардиров Серии А с 19-ю мячами, у Ромелу Лукаку всего на один меньше – надо прибавлять и укреплять отрыв. Тем более соперник для этого вполне подходящий – «Специя» идет 14-й и пропустила в 24-х матчах 43 мяча (17-й показатель в лиге).

Роналду в среднем в этом сезон бьет по воротам 5,3 раза за игру (по данным Whoscored), но против таких же дохлых как «Специя» «Вероны» с «Кротоне» нанес 7 и 11 ударов соответственно. Примерно такие же цифры вечно нацеленный на ворота португалец должен показать в предстоящем матче, ну а 4 попадания в створ – дело техники.

«Барселона» – «Севилья» (3 марта, 23:00)

Лионель Месси Фото: Getty Images

Соперники только 27 февраля провели матч в чемпионате Испании, а тут уже нагрянула встреча в Кубке. Это полуфинал из двух матчей, в первом «Севилья» месяц назад выиграла 2:0, а значит в ответном будет всеми силами оборонять преимущество. Напомним, в Ла Лиге «Барса» на прошлой неделе легко расправилась с соперником – тоже 2:0.

Невозможно поверить, что на «Камп Ноу» будет агрессивный и результативный футбол. Во-первых, тотал больше 2,5 команды не пробили даже в чемпионате, где теоретически имеют шанс на ошибку. Во-вторых, «Севилья» умеет массированно обороняться – даже скиллов Месси может не хватить, чтобы расшатать глухую оборону. В-третьих, у «Барсы» и «Севильи» очень плотный график, а совсем скоро матчи в ЛЧ, где все плохо. Обе команды проиграли первые матчи, надо поберечь силы для ответных игр – европейский турнир для испанцев явно важнее, чем успех в Кубке.

«Бордо» – «ПСЖ» (3 марта, 23:00)

На прошедших выходных «ПСЖ» проглотил «Дижон» (4:0), хотя играл сильно не в оптимальном составе – не было Неймара, Икарди и еще пяти игроков основы. Но даже без них Мбаппе с Кином уничтожили оборону соперника и оформили уже 61-й мяч в сезоне.

«Бордо», конечно, не «Дижон», но тоже команда, которая располагается в нижней части таблицы. Маурисио Почеттино и его звездам очень нужны очки, чтобы нагнать лидирующий «Лилль», поэтому они сделают все для победы. На успех парижан дают неплохие 1,46, но все же этот коэффициент маловат. Есть смысл разогнать его до 1,7 – даже если вдруг победа получится минимальной, то мы оформим возврат.

«Ливерпуль» – «Челси» (4 марта, 23:15)

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

У «Ливерпуля» большие проблемы в обороне, у «Челси» тоже есть сложности. В том числе кадровые – из-за травмы шесть последних матчей не играет Тьяго Силва. Встречи с участием этих топ-команд редко заканчиваются без обмена голами, так должно произойти и сейчас.

Супертрио нападающих мерсисайдцев в строю, у лондонцев впереди тоже полный порядок. Для верности стоит уточнить – матч, возможно, пропустит Алиссон. Так что ставка – верняк.

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